La démo de Tales of Arise arrive sur PlayStation et Xbox la semaine prochaine

Par Dom Peppiatt

10 août 2021 17:31 GMT

En avance sur Contes de l’Ascension lancement en septembre, Bandai Namco a annoncé que le jeu fera l’objet d’une démo sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Nous savons depuis un certain temps que la dernière entrée de la série RPG bien-aimée de Bandai Namco arriverait dans les nouvelles et dernière génération (les versions PS5 et Xbox Series X/S du jeu ont été annoncées plus tôt cette année), mais maintenant nous savons que nous allons pouvoir les essayer encore plus tôt.

Bandai Namco a annoncé qu’une démo jouable pour le devrait arriver la semaine prochaine, disponible sur les plateformes PlayStation et Xbox le 18 août.

Regarder sur YouTube

Tales of Arise a été initialement annoncé à l’E3 2019 pour une sortie en 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et il y a eu une longue absence de nouvelles sur le jeu depuis lors jusqu’à l’été dernier, où nous avons entendu qu’il avait été retardé.

Depuis, nous entendons des morceaux et des morceaux sur le jeu; vous pouvez consulter l’animation d’ouverture de Tales of Arise ici et en savoir plus sur le retard ici.

Notre propre Alex Donaldson a eu la chance de jouer au jeu récemment, et dans son aperçu de Tales of Arise, il a déclaré: “Tales of Arise a un plan assez infaillible pour faire évoluer la série: doubler ce qui fonctionnait auparavant.”

Tales of Arise sortira le 10 septembre dans l’ouest et au Japon le 9 septembre. Quiconque achète les versions PS4 et Xbox One bénéficiera également d’une mise à niveau gratuite vers la version PS5 ou Xbox Series X/S du jeu.

