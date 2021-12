La démo technologique Matrix Awakens Unreal Engine 5 est le T-Rex de la Xbox Series X|S et de la PS5

Il y a quelque chose dans une démo technique qui est super excitant. Je pense que c’est le fait que vous voyez un aperçu de ce qui est possible. La démo technologique Matrix Awakens, construite à l’aide d’Unreal Engine 5 et disponible uniquement sur PS5 et Xbox Series X|S, offre cette fenêtre sur l’avenir. C’est peut-être une chose étrange à dire, étant donné que nous avons plus d’un an dans la vie de ces nouvelles consoles, mais à part une poignée de titres pour bébé, peu de jeux ont montré ce que la prochaine génération signifie vraiment pour cette génération de jeux.

Unreal Engine 5 a déjà impressionné, bien sûr, une démo présentée pour mettre en évidence ce qui est possible sur PS5, a fait tourner les têtes il y a plus d’un an, mais The Matrix Awakens est différent en ce que vous (c’est sur le PlayStation Store et le Xbox Store en ce moment) peut y jouer. Ce n’est en aucun cas un jeu complet, mais il y a une séquence de tir sur rails qui se déroule depuis la banquette arrière d’une voiture à grande vitesse, puis une ville pour se promener, voler ou conduire.

Jouant sur Xbox Series X, la séquence initiale de shooty bang bang sur rails est la plus impressionnante visuellement du point de vue du spectacle en face, avec des voitures qui explosent et tournent violemment hors de contrôle lorsque vous tirez sur des pneus. Le gameplay ici est plutôt limité, mais il y a un sentiment défini de « OK, wow, c’est cool » dans l’ensemble.

Après cela, vous obtenez des exemples techniques, mais vous obtenez ensuite une ville à parcourir, à traverser ou à conduire. J’étais moins impressionné par cela, au début. Les rues de la ville bien rendues sont très courantes dans les jeux vidéo de nos jours. Le sentiment de « wow » a disparu, au moins pour un instant.

Les commandes répertoriées sur le côté de l’écran m’ont suggéré d’appuyer sur Y pour voler. Et j’ai volé haut dans les airs et la ville s’est révélée en dessous, dans une gloire phénoménale de nouvelle génération. Il n’y a aucun sentiment de dégradation de la qualité à courte distance. C’est un monde virtuel magnifiquement réalisé, sans aucune pop-in perceptible.

De retour au sol, j’ai activé le mode photo et j’ai commencé à apprécier encore plus la qualité de la ville. C’est le plus proche de la réalité que j’aie jamais vu dans un jeu vidéo jouable – peut-être encore plus si vous désactivez le filtre Matrix. L’éclairage nocturne est un point culminant, mais le tout impressionne lorsque vous prenez un moment pour tout comprendre.

Ce qui est le plus excitant dans tout cela, c’est qu’il ne s’agit pas d’une démo conçue pour éblouir sans penser à l’impact qu’aurait l’ajout d’éléments de jeu appropriés. Dans un excellent article technique sur FX Guide, il est dit qu’il reste beaucoup de ressources CPU pour gérer les mécanismes de jeu, donc ce que nous voyons ici visuellement est effectivement possible dans un jeu complet.

En tant que personne qui regardait avec émotion un T-Rex angulaire marchant autour d’un écran vide sur la PlayStation d’origine, voir des démos comme celle-ci est incroyable. Lancez-vous sur les jeux UE5 à venir.