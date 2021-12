La démocratie américaine chancelle. Ce n’est pas clair que les Américains s’en soucient.

Lors du discours d’ouverture du Sommet pour la démocratie de jeudi, le président Joe Biden a déclaré aux dirigeants internationaux réunis que les enjeux de leur réunion n’étaient rien de moins qu’existentiels : que la survie de la démocratie elle-même dépendait de ce que son auditoire ferait ensuite.

« Nous nous trouvons à un point d’inflexion de notre histoire », a déclaré Biden. « Les choix que nous faisons en ce moment vont déterminer fondamentalement la direction que notre monde va prendre au cours des prochaines décennies. »

Personne d’autre que le secrétaire d’État Antony Blinken n’était dans la salle pour entendre l’appel à l’action de Biden. Le sommet est une affaire entièrement virtuelle en raison de la pandémie, les dirigeants des pays démocratiques se parlant par vidéoconférence.

En l’absence des applaudissements et de l’apparat d’un événement en personne, les mots de Biden sonnaient étrangement creux. C’était comme s’il lançait un avertissement sévère à personne en particulier.

C’est une métaphore décente de l’approche américaine actuelle de la démocratie là où elle compte le plus – chez nous.

Il ne fait aucun doute que la démocratie aux États-Unis est sérieusement menacée. L’année a commencé par une attaque contre le Capitole destinée à contrecarrer la transition du pouvoir ; au lieu de répudier cette violence, les républicains ont doublé le mensonge selon lequel Trump a remporté les élections et s’efforcent, en ce moment, de truquer le système en leur faveur. Ni les démocrates ni le grand public ne font grand-chose pour les arrêter.

Plusieurs textes législatifs sur le droit de vote ont été arrêtés net par l’obstruction systématique, car ni le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ) ni le sénateur Joe Manchin (D-WV) ne semblent disposés à faire une exception à la règle archaïque du Sénat afin de protéger la démocratie. Pendant ce temps, les électeurs qui s’en soucient sont pour la plupart républicains partisans, croyants aux mensonges de Trump sur 2020. Un sondage d’octobre a révélé que 71% des républicains pensent que la démocratie est confrontée à une « menace majeure », contre seulement 35% des démocrates.

Les experts en démocratie avertissent que l’Amérique est somnambule vers un désastre, une situation où le terrain de jeu électoral est tellement incliné en faveur du GOP que le peuple américain n’a plus une voix significative dans qui les gouverne. « Nous nous réveillerons un jour et il deviendra clair que les démocrates ne peuvent pas gagner », déclare Tom Pepinsky, politologue à l’Université Cornell.

En théorie, le Sommet pour la démocratie est censé être le joyau de la couronne du programme démocratique mondial de Biden. Il lance une « année d’action » internationale au cours de laquelle des pays du monde entier, y compris les États-Unis, s’efforcent de renforcer la démocratie dans leur pays et à l’étranger. Dans son discours, Biden a appelé à l’adoption de deux lois – la loi sur la liberté de vote et la loi sur les droits de vote de John Lewis – comme un moyen pour l’Amérique de tenir cette promesse.

Mais jusqu’à présent, ni son gouvernement ni le public en général ne font grand-chose pour faire adopter ces projets de loi. C’est un état de fait qui soulève une sombre question : est-ce à quoi cela ressemble quand une démocratie meurt et que personne ne s’en soucie ?

Nous avons besoin d’un mouvement de masse pro-démocratie. Cela n’existe pas.

Partout dans le monde, il existe de nombreux cas de « recul » démocratique – où une démocratie autrefois stable commence à s’effondrer, prenant les caractéristiques d’un système autoritaire. Parfois, comme dans le Venezuela ou la Hongrie d’aujourd’hui, cela se termine par un glissement total de la démocratie. D’autres fois, vous obtenez des « quasi-accidents », des cas où la démocratie a repoussé la menace autoritaire. Certains cas notables incluent la Finlande en 1932, la Colombie en 2010 et la Corée du Sud du milieu à la fin des années 2010, des pays qui participent tous au sommet sur la démocratie de Biden.

Lorsque vous lisez sur ces quasi-accidents, deux facteurs s’avèrent décisifs à maintes reprises : lorsque l’élite d’une société s’oppose à une faction autoritaire, utilisant son pouvoir pour la repousser, et lorsque le grand public s’organise et manifeste en faveur de la démocratie.

En Finlande, la répudiation par le président conservateur Pehr Evind Svinhufvud des violences commises par le mouvement fasciste Lapua a joué un rôle important dans son déclin. En Corée du Sud, des manifestations de rue massives contre la présidente Park Geun-hye ont contribué à créer les conditions de sa destitution et, finalement, d’une peine de 22 ans de prison pour corruption et violations de la loi électorale.

Aux États-Unis, nous vivons des échecs tant au niveau des élites que du grand public. Les élites républicaines, contrairement à Svinhufvud, ont choisi de normaliser les violences commises par leur flanc d’extrême droite le 6 janvier – et d’adopter une législation, comme le SB 202 de Géorgie, qui permet en fait aux partisans républicains de renverser les élections de 2024.

De nombreux démocrates d’élite sont pleinement conscients du problème. Certains, comme le sénateur Raphael Warnock (GA) et le groupe militant Indivisible, ont œuvré pour tenter de tirer la sonnette d’alarme. Mais aux plus hauts niveaux du parti, la démocratie est devenue une question secondaire plutôt qu’une priorité absolue.

« La démocratie sera à l’épreuve en 2024. Un président fort et lucide, confronté à une telle épreuve, consacrerait sa présidence à y répondre », écrit Barton Gellman de l’Atlantique. « Biden sait mieux que moi à quoi cela ressemble lorsqu’un président mobilise pleinement son pouvoir et ses ressources pour relever un défi. Ça ne ressemble pas à ça.

Il existe une asymétrie similaire au niveau du grand public. Les fidèles de Trump se préparent pour un combat en 2024, s’organisant au niveau très local pour influencer le résultat des futures élections. Une enquête de ProPublica en septembre a documenté l’émergence d’une « stratégie de circonscription », en commençant par un appel à l’action dans l’émission de radio de Steve Bannon, dans laquelle les républicains ont commencé à inonder les circonscriptions électorales locales de bénévoles qui pourraient façonner le processus de dépouillement du prochain cycle électoral.

« ProPublica a contacté les dirigeants du GOP dans 65 comtés clés et 41 ont signalé une augmentation inhabituelle des inscriptions depuis le début de la campagne de Bannon. Au moins 8 500 nouveaux agents de l’enceinte républicaine (ou des fonctionnaires de niveau inférieur équivalents) ont rejoint ces partis de comté », explique le média. « Nous avons également examiné des publications démocrates équivalentes et n’avons trouvé aucune augmentation similaire. »

Une manifestation en faveur des droits de vote à Washington, DC, le 7 décembre.Brendan Smialowski/./.

Les républicains, tant au niveau de l’élite que du grand public, s’organisent activement contre la démocratie – avec un recul largement inefficace de la part des élites et des partisans démocrates. Il n’y a aucune preuve d’un mouvement de masse pour sauver la démocratie en Amérique aujourd’hui.

Pourquoi?

D’une manière générale, il semble que les élites et le grand public soient enfermés dans une boucle de désintérêt démocratique qui se renforce mutuellement. La direction du parti a choisi une stratégie politique qui donne la priorité à la réforme de la démocratie, rendant les partisans moins susceptibles de se soucier de la question. Dans le même temps, les partisans démocrates sont moins intéressés par la question de Trump hors du pouvoir, ce qui les rend moins susceptibles de pousser leurs dirigeants à agir.

« La coalition démocrate se concentre sur la politique et la gouvernance normales de la coalition, ce qui est compréhensible à certains égards, mais néglige également la menace de rassemblement », explique Brendan Nyhan, politologue à Dartmouth et codirecteur du groupe pro-démocratie Bright Line Watch. « Covid et l’économie ont aspiré beaucoup d’oxygène et Trump ne reçoit qu’une infime fraction de sa couverture passée. Les menaces diffuses contre la démocratie n’attirent pas le même niveau d’attention.

En ce sens, la politique de sauvegarde de la démocratie ressemble à une version accélérée de la politique du changement climatique. En théorie, tout le monde du côté démocrate sait que c’est important. Dans la pratique, la menace semble lointaine et abstraite – suffisamment éloignée de leurs préoccupations quotidiennes pour qu’ils ne soient pas disposés à changer leur comportement pour éviter une catastrophe imminente.

J’ai demandé à Rob Lieberman, un spécialiste de l’histoire de la démocratie américaine à l’Université Johns Hopkins, quelles forces sociales pourraient nous faire sortir de cette voie actuelle. Sa première pensée pointait vers l’été 2020, où les Américains de tout le pays se sont organisés contre le racisme et ont galvanisé les efforts réussis de réforme de la police à travers le pays. Cette énergie, pense-t-il, pourrait être exploitée dans la défense de la démocratie.

« Si les démocrates, ou le mouvement Black Lives Matter, ou une coalition sur [the pro-democracy] peut se mobiliser autour de l’idée d’une démocratie multiraciale et d’une vision qui l’embrasse, c’est peut-être une possibilité », a-t-il déclaré.

Que la perspective semble si lointaine à cette heure tardive suggère à quel point notre situation est grave – à quel point il sera difficile, dans les années à venir, pour l’Amérique de rester un modèle démocratique pour le monde.