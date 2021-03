La démocratie américaine ne peut survivre que si l’extrême droite est marginalisée. Voici comment le faire

Alors que notre nation s’attaque aux horribles événements du 6 janvier et regarde le Parti républicain s’enfoncer davantage dans le Trumpisme alors qu’il pousse des centaines de lois électorales restrictives à travers le pays, la question évidente est de savoir comment la démocratie américaine revient-elle de tout cela?

Il y a une voie à suivre: la super-majorité d’Américains de tous les horizons politiques qui rejettent l’extrémisme doit se rassembler. Cela inclut le droit pro-démocratie. Mais pour que le droit pro-démocratie prospère, nous devons réformer le système électoral américain pour permettre à de nouveaux partis d’émerger en dehors du système bipartite existant. Sans réforme électorale, les tiers risquent d’échouer en tant que spoilers. Mais seul un nouveau petit parti républicain libéral – distinct du GOP Trumpiste de plus en plus illibéral, peut établir une nouvelle identité partisane qui donne aux électeurs de centre-droit un foyer significatif. Seul un nouveau parti peut créer une voie distincte vers un poste élu qui évite les électeurs primaires républicains hyper-partisans. Une faction du parti ne peut pas faire ces choses. Laissée pour mener une bataille perdue au sein du Parti républicain, comme l’a confirmé le récent CPAC, la faction pro-démocratie en déclin se heurte à des obstacles effrayants.

Les réformes électorales qui font de la place à plus de partis peuvent sembler improbables. Mais les temps urgents appellent de grands changements. Et la démocratie américaine a déjà fait de grandes choses.

Premièrement, nous devons comprendre l’urgence du problème. Selon les normes internationales, le Parti républicain actuel est un aberrant mondial nativiste anti-démocratique illibéral, avec des positions plus extrêmes que le Rassemblement national de la France, et en ligne avec l’AfD de l’Allemagne, le Fidesz de la Hongrie, l’AKP de la Turquie et le PiS de la Pologne, selon le très respecté V -Institut Dém (Variétés de Démocratie).

Ce n’est pas un nouveau problème. Le GOP a glissé dans l’autoritarisme pendant deux décennies, utilisant une rhétorique de plus en plus diabolique contre ses adversaires. Mais cela a empiré sous la direction de Trump et l’échec des factions de centre-droit à repousser. Nous sommes à court de temps. Que se passe-t-il dans un système de partis hyper polarisé lorsqu’un grand parti se retourne contre l’ensemble du système d’élections légitimes? Historiquement, la démocratie meurt.

Et pourtant, si ces derniers mois et semaines ont mis en évidence l’extrémisme dangereux de l’actuel Parti républicain, ils ont également montré à quel point cet extrémisme violent est largement impopulaire. Les trois quarts des Américains désapprouvent les actions de la foule du 6 janvier, et le plancher d’approbation apparemment inamovible de Trump a chuté d’environ plus de six points. Dans les jours qui ont suivi, seuls 13% des Américains se considéraient comme des «partisans de Trump», tandis que 16% se considéraient comme des «républicains traditionnels». Si les «partisans de Trump» étaient leur propre parti, ils seraient à peu près aussi populaires que l’extrême droite allemande AfD, qui a été sondée à environ 15% pour 2019, bien que leur soutien soit récemment tombé à 11%.

Mais la différence évidente est qu’en Allemagne, le parti populaire CDU de centre-droit, dirigé par Angela Merkel, a pu former une coalition gouvernementale avec le centre-gauche, éloignant l’AfD du pouvoir. Aux États-Unis, où le pouvoir au pouvoir peut tomber à une simple pluralité d’une pluralité, le centre-droit a été submergé par l’extrême droite du Parti républicain. Et parce que les États-Unis ont un système bipartite, le centre-droit est en grande partie sans abri. Si se battre pour une place dans le GOP pousse un rocher lourd sur une colline escarpée, se battre pour une place dans le Parti démocrate pousse un rocher encore plus lourd sur le flanc d’une falaise.

Mais pourquoi les États-Unis sont-ils un système bipartite? Ce n’est pas parce que les électeurs ne veulent que deux partis. Pendant des décennies, des majorités d’Américains ont déclaré aux sondeurs qu’ils souhaitaient que davantage de partis choisissent et ont exprimé leur mécontentement à l’égard du système bipartite en s’identifiant de plus en plus comme des indépendants. C’est plutôt parce que les États-Unis utilisent un système d’élections majoritaires uninominal majoritaire à un seul vainqueur pour le Congrès. Dans un tel système, les votes pour des tiers sont «gaspillés» et les tiers sont rejetés comme des «spoilers». Tous les politiciens ambitieux ont donc jeté leur dévolu sur l’un des deux grands partis. Et comme n’importe qui peut se présenter aux primaires d’un parti, les partis ont très peu de contrôle sur leurs candidats. Marjorie Taylor Greene, par exemple, n’a pas été choisie par les dirigeants du Parti républicain. Elle a tout simplement remporté sa primaire, avec le soutien de seulement 43 813 électeurs dans un district de près de 700 000 habitants. Au lieu d’être une candidate d’un parti mineur, elle est maintenant une républicaine de plus en plus importante.

Les États-Unis sont la seule démocratie avancée à donner aux électeurs un contrôle total sur les nominations primaires des partis. Dans toutes les autres démocraties avancées, les chefs de parti contrôlent les nominations. Les États-Unis sont également le seul véritable système bipartite parmi les démocraties avancées – et en l’absence de réforme majeure, il est peu probable que cela change de si tôt.

Historiquement, le système bipartite américain fonctionnait raisonnablement bien uniquement parce qu’il fonctionnait plus comme un système à quatre partis, avec des républicains libéraux (en grande partie de la Nouvelle-Angleterre et de la côte ouest) et des démocrates conservateurs (en grande partie du sud et de l’ouest de la montagne) élus. aux côtés des républicains conservateurs et des démocrates libéraux. Dans ce système à quatre partis, les partis fonctionnaient comme des coalitions qui se chevauchaient, au lieu d’armées opposées. La politique était plus locale et moins nationale. Ces partis qui se chevauchent enracinés dans des cultures politiques plus locales signifiaient plus de négociations au Congrès. Et parce que les deux partis avaient des ailes libérales et conservatrices, ils ont fini par être tous deux modérés dans l’ensemble, réduisant les enjeux des élections nationales et le potentiel de diaboliser l’autre côté comme radical. Prenons le Clean Air Act de 1990, l’un des derniers projets de loi véritablement bipartisants issus du Congrès, qui a réuni des militants écologistes démocrates et des républicains favorables au marché pour un projet de loi qui a été adopté à une écrasante majorité.

Mais alors que les deux partis ont commencé à trier plus clairement le long des lignes libérales-conservatrices en tant que questions de «guerre de la culture» à partir des années 1970, et alors que la politique américaine s’est nationalisée autour de ces questions culturelles et, à partir des années 1990, la Chambre a pris fin, chaque élection est devenue un combat tout ou rien à enjeux élevés pour le contrôle du pouvoir fédéral. Dans ce contexte nationalisé à enjeux élevés, les républicains libéraux et les démocrates conservateurs, qui avaient été les groupes charnières dans les coalitions politiques changeantes, ont été les victimes. Les différences entre les parties se sont accentuées à mesure que le chevauchement disparaissait.

Avec son aile libérale marginalisée, le GOP est devenu beaucoup plus conservateur et rural – dominé par les Blancs évangéliques qui ont vu leur statut social décliner et dont l’emprise sur le pouvoir politique est devenue de plus en plus dépendante d’institutions contre-majoritaires comme le Sénat, et de règles de vote qui limitaient le droit de vote des circonscriptions démocratiques. Alimenté par les griefs, dominé par les réactionnaires, le parti est devenu plus anti-système, plus méfiant à l’égard de «l’establishment», et plus réceptif à la démagogie raciste et aux conspirations sauvages qui dominent désormais le parti et ont conduit à la montée en puissance de Donald Trump. Même si la plupart des Américains peuvent rejeter cet extrémisme, la géographie contrainte de la droite donne à cette idéologie une prise ferme sur le Parti républicain. Et dans un système bipartite, les républicains restent la seule alternative pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec les démocrates.

La seule façon d’élever les républicains modérés est que le Congrès utilise son autorité constitutionnelle (article I, section IV) pour changer la façon dont nous votons et créer des opportunités électorales pour un centre-droit de se lever à nouveau. À la Chambre, cela signifierait des circonscriptions plurinominales avec un vote par ordre de priorité. Combinez les districts existants en districts plus grands (idéalement cinq membres), laissez les électeurs classer les candidats et envoyez les cinq premiers gagnants au Congrès. Le Massachusetts et le Maryland pourraient commencer à envoyer plus de représentants de centre droit de type Charlie Baker et Larry Hogan au Congrès. Et le Kansas et l’Oklahoma pourraient commencer à envoyer davantage de représentants de centre-gauche au Congrès.

Au Sénat, les élections pourraient se dérouler comme le font actuellement le Maine et l’Alaska, avec un vote par ordre de priorité. Cela encouragera l’émergence de sénateurs plus modérés et de coalition. La combinaison de ces deux réformes électorales ouvrira un espace à davantage de partis, et en particulier à un nouveau centre-droit. Idéalement, nous devrions également adopter un amendement constitutionnel pour élire le président dans un système à deux tours en utilisant le vote populaire national. Mais les réformes électorales du Congrès ne nécessitent qu’une législation, elles devraient donc avoir la priorité absolue.

Les menaces qui pèsent sur la démocratie américaine sont terrifiantes. Mais la bonne nouvelle est qu’une super-majorité d’Américains rejette systématiquement l’extrémisme déchirant. La mauvaise nouvelle, cependant, est que notre système bipartite constitue un obstacle majeur à l’affirmation de cette super-majorité. La réforme électorale pour permettre la démocratie multipartite est une nécessité urgente. S’il s’agit des démocrates contre les républicains, la démocratie américaine est un problème majeur. Mais s’il s’agit de petits «l» libéraux contre des extrémistes illibéraux, nous pourrions peut-être encore survivre. Et le moyen le plus probable de réaliser ce réalignement urgent est de changer le système de vote pour briser le binaire bipartite.