La démocratie en Amérique – The Financial Express

Le fait qu’une minorité engagée et sans scrupules puisse faire autant de dégâts si rapidement à ce qui semblait être une démocratie solide est inquiétant.

Après l’élection présidentielle américaine de novembre 2020, il semblait que les institutions électorales américaines étaient suffisamment solides pour résister à la tentative de quelqu’un ayant des penchants autoritaires et des illusions de grandeur (le président alors en exercice) de subvertir le résultat. Les États-Unis n’ont pas d’organe national et indépendant de surveillance des élections comme en Inde, mais s’appuient plutôt sur une mosaïque d’autorités au niveau des États.

Cette configuration semblait robuste à l’époque, car les représentants de l’État ont résisté aux tentatives de Donald Trump et de ses acolytes les plus dévoués de créer le doute, de contester et de saper le résultat. Les tribunaux étatiques et fédéraux ont également confirmé la primauté du droit et la primauté de la vérité – à tout point de vue objectif, les élections se sont déroulées de manière équitable.

À l’époque, cela ressemblait à un triomphe de la démocratie américaine. Et il semblait qu’un système décentralisé pouvait résister à un dictateur potentiel. Ces évaluations peuvent s’avérer trop optimistes. Premièrement, Trump a incité à une insurrection, qui a failli arrêter temporairement la dernière étape du processus de proclamation de son adversaire comme prochain président. Il a continué à mentir sur les allégations de fraude, et une partie importante de la population américaine le croit.

Même les membres du Congrès, qui savent que ce n’est pas vrai, sont heureux de mentir à ce sujet, et même maintenant de mentir sur l’insurrection, comparant la foule violente aux touristes se promenant dans le Capitole américain.

Pendant ce temps, ce qui se passe dans les États sous contrôle républicain où les responsables électoraux ont certifié la validité de l’élection, au grand dam de Trump, sont de nouvelles tentatives de remettre en question les résultats des élections, avec des processus d’« audit » corrompus. Tous ces mensonges et tromperies sont utilisés pour justifier des refontes des procédures de vote.

Ces changements au processus électoral ont deux objectifs. L’un est de rendre difficile pour certains types d’électeurs d’exercer leur droit de vote – ce sont des électeurs plus susceptibles de voter pour les démocrates. Il se trouve également qu’ils sont plus susceptibles d’être des minorités et moins aisés, il y a donc de forts éléments de racisme et de discrimination de classe dans ces efforts républicains.

Le deuxième objectif est encore plus problématique : les lois sont modifiées pour saper l’indépendance des responsables électoraux au niveau de l’État, donnant potentiellement aux législateurs des États le pouvoir d’annuler les résultats des élections. C’est ce que Trump demandait, quand tout le reste a échoué. À l’époque, ce qu’il cherchait était clairement illégal. Maintenant, ses partisans dans les législatures des États ouvrent la porte à la politisation de la conduite des élections.

Pendant une grande partie de l’histoire de l’Amérique, sa démocratie a été sérieusement restreinte et imparfaite à bien des égards. Le plus flagrant était le refus du droit de vote aux Afro-Américains, même après l’abolition de l’esclavage. Il semblait que le mouvement des droits civiques des années 1960 avait enfin corrigé cette grossière distorsion de la démocratie. Ce qui est surprenant, c’est à quel point une grande partie du parti républicain s’est engagée à réintroduire des systèmes qui ramènent une époque qui semblait révolue à jamais.

Cette nouvelle phase a commencé avec une Cour suprême conservatrice annulant des dispositions clés des lois qui protégeaient les droits de vote, arguant qu’elles n’étaient plus nécessaires. Le gerrymandering républicain des limites des circonscriptions, dont la détermination est également un sujet au niveau de l’État, leur a également donné un contrôle ferme sur les législatures des États, même lorsqu’elles attirent moins de voix. Ce contrôle est maintenant utilisé pour renverser le système électoral.

Donald Trump n’est que le partisan le plus récent, le plus actif et le plus peu scrupuleux du processus actuellement en cours en Amérique. Le fait qu’une minorité engagée et sans scrupules puisse faire autant de dégâts si rapidement à ce qui semblait être une démocratie solide est inquiétant. On a vu des problèmes de racisme populiste émerger dans certains anciens satellites soviétiques sans longue tradition de démocratie, ou dans des pays en développement avec des élites puissantes et des institutions fragiles.

La façon dont la démocratie est sur le point d’être testée aux États-Unis méritera d’être observée dans le monde entier, pour voir si des institutions basées sur des principes plutôt que sur la poursuite primordiale du pouvoir peuvent survivre. Pour l’instant, la différence entre un Trump et un Poutine ne semble pas très grande : dans les deux cas, la forme des institutions est conservée, mais leurs valeurs fondamentales sont éventrées.

Professeur d’économie, Université de Californie, Santa Cruz

