La démocratie est en déclin – et il n’est pas clair que Biden puisse inverser la tendance

Ces quelques années ont été mauvaises pour la démocratie dans le monde – si mauvaises que Freedom House, qui suit la santé des démocraties du monde, dit que nous sommes dans une « longue récession démocratique ».

Cette récession s’est aggravée l’année dernière, a conclu Freedom House dans son rapport de 2021. Alors que la démocratie s’est améliorée dans 28 pays, elle a diminué dans 73 – le plus grand écart dans la baisse de 15 ans de la démocratie jusqu’à présent. Et les deux plus grandes démocraties du monde, les États-Unis et l’Inde, ont été parmi celles qui ont décliné.

Une partie de la baisse mondiale a été provoquée par une portée excessive du gouvernement en réponse à la pandémie. Mais ce n’était pas toute l’explication. Aux États-Unis, l’ancien président Donald Trump a remis en question les résultats légitimes des élections, ce qui a conduit à une tentative de coup d’État au Capitole. Et en Inde, le Premier ministre Narendra Modi et ses alliés ont poursuivi la répression des critiques.

« Avec le déclin de l’Inde pour devenir partiellement libre, moins de 20 % de la population mondiale vit désormais dans un pays libre, la plus faible proportion depuis 1995 », a constaté Freedom House. (Les États-Unis sont toujours considérés comme « gratuits », mais moins qu’avant.)

Les régimes autocratiques, en particulier les nations puissantes comme la Chine et la Russie, aggravent les choses. Ces pays ont construit une sorte de réseau – ce qu’Anne Applebaum dans l’Atlantique a surnommé « Autocracy Inc. » — qui permet et soutient une nouvelle régression antidémocratique. Grâce à ce groupe de soutien, les dirigeants de ces nations peuvent cimenter leur pouvoir et leur richesse – au détriment de leurs propres citoyens – même si une grande partie du monde critique ce qu’ils font.

Considérez la Turquie. Autrefois candidat sérieux à l’adhésion à l’Union européenne, le pays a pris ces dernières années une orientation autoritaire. En 2009, le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdoğan, a qualifié la répression chinoise des Ouïghours, un groupe ethnique turc, de « génocide ». Mais depuis qu’Erdoğan a pris son propre virage autocratique lorsqu’il est devenu président, il a adopté une approche plus douce – même en expulsant des Ouïghours de Turquie vers la Chine – car il a reçu plus de soutien de la Chine.

Comme Applebaum l’a fait valoir, « Alors qu’il est devenu ouvertement hostile aux anciens alliés européens et de l’OTAN, et qu’il a arrêté et emprisonné ses propres dissidents, l’intérêt d’Erdoğan pour l’amitié, l’investissement et la technologie chinois a augmenté, ainsi que sa volonté de faire écho à la propagande chinoise. . «

De même, des régimes autocratiques de la Biélorussie à la Syrie en passant par le Venezuela ont pu compter sur le soutien russe et/ou chinois.

Compte tenu des leçons des guerres en Afghanistan et en Irak, ainsi que du printemps arabe, il existe un profond scepticisme quant au fait qu’une intervention militaire pourrait faire n’importe quoi pour renverser la vapeur, du moins sans risquer de catastrophe (jusqu’à la guerre nucléaire).

L’administration du président Joe Biden semble donc tenter une approche différente : donner l’exemple. Biden l’a dit dans son discours au Congrès plus tôt cette année – définissant l’objectif de son programme comme un moyen de renforcer la foi dans la démocratie chez lui et dans le monde.

« Nous devons prouver que la démocratie fonctionne toujours », a déclaré Biden. « Que notre gouvernement fonctionne toujours – et que nous pouvons répondre à nos besoins. »

Après tout, l’une des raisons pour lesquelles de nombreux pays étaient prêts à adopter des modèles démocratiques était le succès des États-Unis et d’autres pays occidentaux au 20e siècle. Si l’Amérique ne ressemble plus à un modèle réussi – et si la démocratie continue de reculer ici aussi – cette source d’inspiration s’estompera.

Pourtant, le programme complet de Biden a connu des difficultés au Congrès, le sort du Build Back Better Act étant incertain et les réformes électorales n’ayant pas abouti. Une tentative de montrer que le gouvernement américain peut fonctionner pourrait finalement fournir un exemple du contraire.

Dans son rapport, Freedom House a soutenu que les dirigeants démocratiques du monde devraient consolider leur crédibilité à la maison et dans le monde. Il a poursuivi : « Si les sociétés libres ne parviennent pas à prendre ces mesures fondamentales, le monde deviendra de plus en plus hostile aux valeurs qui leur sont chères, et aucun pays ne sera à l’abri des effets destructeurs de la dictature.

Les causes des inégalités en Amérique et en Europe

Une nouvelle étude, publiée dans l’American Economic Journal, a examiné les causes de l’inégalité des revenus aux États-Unis et en Europe, avec des résultats surprenants.

Les chercheurs Thomas Blanchet, Lucas Chancel et Amory Gethin ont combiné des ensembles de données américaines et européennes, allant des enquêtes aux données fiscales en passant par les prestations d’assurance sociale, pour obtenir un aperçu complet des inégalités avant et après les programmes d’imposition et de transfert. L’idée était de construire un modèle si complet qu’il permettrait de surmonter les erreurs précédentes dans cette ligne de recherche, telles que la sous-représentation des hauts revenus dans les enquêtes.

Le constat le plus surprenant : «[T]a répartition des impôts et des transferts n’explique pas le grand écart entre les niveaux d’inégalité après impôts de l’Europe et des États-Unis. Bien au contraire : après avoir pris en compte tous les impôts et tous les transferts, les États-Unis semblent redistribuer une plus grande fraction de leur revenu national aux 50 % les plus pauvres que n’importe quel pays européen. »

L’histoire typique est que l’Europe a moins d’inégalités et que les inégalités ont augmenté plus lentement à travers le continent au cours des dernières décennies, car elles redistribuent agressivement l’argent par le biais de la politique. Ces résultats suggèrent cependant que «l’Europe a réussi beaucoup plus que les États-Unis à garantir que ses groupes à faible revenu bénéficient d’emplois relativement bien rémunérés». (Des syndicats plus forts en Europe, m’a dit Blanchet, font probablement partie de l’explication.)

Ceci n’est qu’un article, adoptant une approche assez nouvelle avec une combinaison de nombreux ensembles de données et examinant un sujet très brûlant, ce n’est donc pas le dernier mot sur cette question. Espérons qu’il y aura beaucoup plus d’études pour reproduire ou contester les résultats.

Mais en remettant en cause l’histoire traditionnelle, cela montre à quel point nous avons encore à apprendre sur ce qui est vraiment nécessaire pour réduire les inégalités aux États-Unis et à l’étranger.