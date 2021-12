La démocratie est un tango à deux

Le Premier ministre Narendra Modi a appelé, dans de nombreux discours au Parlement et à l’extérieur, au respect du débat et de la dissidence.

La suspension de 12 membres de l’opposition de la Rajya Sabha pendant toute la session d’hiver a de graves présages pour le fonctionnement démocratique et parlementaire du pays. Les 12 ont été suspendus le premier jour de la session pour « actes d’inconduite sans précédent », « comportement indiscipliné et violent » et « attaques intentionnelles contre le personnel de sécurité » vers la fin de la session de la mousson, en août. Il ne fait aucun doute que les accusations portées contre les membres sont graves et méritent des mesures punitives strictes. Mais, l’article 256 du Règlement intérieur et de conduite des affaires de Rajya Sabha, qui a été invoqué pour suspendre les 12 députés, prévoit une suspension « pour une période n’excédant pas le reste de la session ». En choisissant le montant maximum de suspension autorisé, le parti au pouvoir n’a pas donné le ton nécessaire au bon fonctionnement du Parlement, dans son véritable esprit multipartite. En réponse à l’affirmation du principal parti d’opposition du Congrès selon laquelle la suspension est illégale, le parti au pouvoir s’est retourné, affirmant que les membres suspendus ne seront réadmis que s’ils s’excusent. Il y a des rapports que certains partis d’opposition réfléchissent à un boycott de toute la session d’hiver. Si les choses se passent ainsi, la coalition au pouvoir et les partis d’opposition n’en sortiront pas en sentant la rose.

Le Premier ministre Narendra Modi a appelé, dans de nombreux discours au Parlement et à l’extérieur, au respect du débat et de la dissidence. Plus récemment, il a déclaré : « Le gouvernement est prêt à discuter de toutes les questions… Quelles que soient les voix qui s’élèvent contre le gouvernement ou ses politiques, la dignité du Parlement et du fauteuil du Président doit être respectée ». En 2014, il avait dit, en référence à la force du Parlement, « Nous ne devons pas avancer sur la base des chiffres, nous devons avancer sur la base du pouvoir de l’approche collective ». Se précipiter dans le puits au cours d’un débat est clairement un échec de cette vision, tout comme bloquer le débat parlementaire en faisant adopter à toute volée une législation sans discussion appropriée. De nombreux projets de loi ont été adoptés par les Chambres du Parlement en quelques minutes, frustrant clairement toute tentative de les analyser. Le dernier exemple en date est le projet de loi visant à abroger les réformes agricoles adoptées plus tôt; il a fallu neuf minutes pour passer à Rajya Sabha et trois minutes à Lok Sabha. On aurait pu penser que puisque le projet de loi d’abrogation ne serait pas opposé par les partis d’opposition, le gouvernement ne serait pas trop opposé à une discussion, même s’il était probable que ce soit l’occasion pour les premiers d’affirmer la victoire politique. L’analyse de PRS Legislative Research montre que 15 projets de loi ont été adoptés lors de la dernière session en moins de 10 minutes, dans l’une ou l’autre des deux chambres du Parlement ; au cours des six dernières sessions du Parlement, 42 projets de loi ont été adoptés à toute vapeur en moins d’une demi-heure. Et ce ne sont pas seulement les lois, les discussions qui comptent pour la démocratie dans son ensemble ne peuvent pas non plus être négligées. Il est assez révélateur que le gouvernement ne s’est pas engagé de manière satisfaisante dans le débat parlementaire sur l’affaire Pegasus, et finalement la Cour suprême a ordonné une enquête sur la question.

Les membres des partis d’opposition doivent préserver la dignité de la Chambre, mais étant donné le tumulte des débats lorsque les questions sont litigieuses et que le gouvernement ne s’intéresse pas à une discussion, la dispense au pouvoir ne peut se soustraire à sa responsabilité. Il doit mieux s’engager pour un fonctionnement parlementaire plus fructueux. Les dispenses de décision, y compris celles qui avaient dans leur giron certaines des parties affectées par la suspension actuelle, ont utilisé la règle 256 13 fois depuis 1962, pour suspendre un total de 26 membres, rapporte The Indian Express. La règle prévoit également l’annulation des suspensions, et la dispense au pouvoir ferait bien d’être axée sur la réconciliation, surtout si elle valorise vraiment ce que le Premier ministre a dit à plusieurs reprises.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.