La démographie de la Chine et ses implications

Par Brig Kuldip Singh (Retd)

Le 29 avril, le Financial Times a rapporté que Pékin hésitait à publier le recensement de décembre 2020 parce que les responsables du parti ne savaient pas comment signaler que la population chinoise de 1,4 milliard d’habitants diminuait. Cela a été immédiatement suivi par un démenti de Pékin déclarant que “ selon notre compréhension, en 2020, la population chinoise a continué de croître ” – mais aucun chiffre n’a été fourni. Par ailleurs, Huang Wenzheng du Centre pour la Chine et la mondialisation basé à Pékin a ajouté: «les résultats du recensement auront un impact énorme sur la façon dont les Chinois voient leur pays et sur le fonctionnement des différents services gouvernementaux… doivent être traités avec beaucoup de soin.» Quelle que soit la réalité, le fait est que la Chine envisage un déclin démographique – et les racines du problème résident dans la politique de l’enfant unique de la Chine et ses conséquences.

La “ politique de l’enfant unique ” de la Chine

Afin de freiner une croissance démographique massive (de 54 crores en 1949 à 94 crores en 1976) et de lutter contre le problème de nourrir son énorme population, la Chine a initialement introduit le slogan de planification familiale «plus tard, plus longtemps et moins», mais finalement adopté la «politique de l’enfant unique» en 1979. En vertu de celle-ci, les citoyens ne pouvaient avoir qu’un seul enfant, mais il y avait des exceptions, par exemple, (i) dans les zones rurales de Han Chine, où les gouvernements locaux ne fournissaient pas de services sociaux, les agriculteurs étaient parfois autorisé un deuxième enfant, par exemple, si le premier-né était une femme; et (ii) les minorités ethniques (y compris les Tibétains, les Ouïghours, etc.) étaient exemptées de la «politique de l’enfant unique» (les Ouïghours des zones rurales étaient autorisés à avoir jusqu’à trois enfants).

En conséquence, la croissance démographique de la Chine a considérablement ralenti et, entre 2001 et 2010, le taux de croissance est tombé à une moyenne annuelle de 0,57%, soit environ un cinquième de celui des années 1970. Le taux de fécondité extrêmement bas de la Chine, qui est de 1,4 enfant par mère, a soutenu cette baisse; ce nombre est inférieur à la moyenne des pays développés (1,7), et nettement inférieur à celui de pays comme les États-Unis et la France (environ 2,0). Pourtant, la Chine a atteint la barre des 1,4 milliard d’habitants en 2019 en raison de la recrudescence des jeunes des années 60 aux années 80 et de l’augmentation de l’espérance de vie. Et alors que la Chine s’est transformée d’une économie agraire en une nation industrielle, son succès économique a aidé à sortir plus de 85 millions de personnes de la pauvreté. Cela a même conduit le Fonds des Nations Unies pour la population à recommander (1991) la «politique de l’enfant unique» de la Chine à des pays comme le Pérou et le Vietnam. Cependant, en 2008, trois principaux effets négatifs de la «politique de l’enfant unique» étaient apparus.

Trois effets indésirables

Déséquilibre entre les sexes: bien que la «politique de l’enfant unique» ait réduit la population chinoise d’environ 40 crores depuis sa mise en œuvre, elle a créé un déséquilibre entre les sexes en faveur des hommes. Le ratio homme / femme défavorable a alimenté les tensions sociales, et a également créé les conditions de la traite des êtres humains dans la région, des «mariées par correspondance» et d’un marché de l’adoption illégale pour compenser le manque de femmes chinoises.

Inversion démographique: moins d’enfants nés chaque année ont conduit à une diminution du nombre de jeunes. Le rapport 2019 de l’Académie chinoise des sciences sociales indique que (i) la population chinoise atteindra un sommet de 1,44 milliard en 2029, puis diminuera régulièrement et atteindra ses niveaux de 1996 de 1,25 milliard d’ici 2065; (ii) le nombre de citoyens âgés (de plus de 60 ans) passera à 30 crores d’ici 2025; et (iii) la proportion des 30-50 ans passera de 50% de la population à 40% d’ici 2030. Par ailleurs, le ministère de l’Éducation a signalé une baisse de 20% des élèves du primaire entre 2002 et 2012, et la fermeture de 13 600 écoles primaires dans tout le pays. Une population vieillissante et une main-d’œuvre en diminution entraînent les conséquences suivantes:

La diminution du nombre de jeunes / travailleurs a conduit à des pénuries de main-d’œuvre comparatives et à une inflation des salaires qui en résulte. La pénurie de main-d’œuvre empiète sur la productivité totale des facteurs, qui, avec le capital, sont responsables de la croissance du PIB. Une pression accrue sur la Chine pour augmenter les structures et les coûts de la protection sociale. En effet, un plus petit nombre de travailleurs devait faire face à un nombre toujours croissant de retraités, de nombreux jeunes couples devant s’occuper de quatre à six parents / grands-parents. plus enclin à acheter des choses comme la propriété, les consommables, les gadgets ménagers, etc. «Stagnation des idées» – une population plus âgée s’accompagne d’une perte de créativité et de productivité, qui à son tour inhibe l’innovation dans les industries de haute technologie et de services. pour ses forces armées, ce qui oblige le gouvernement à abaisser les normes de recrutement.

Aggravation de la fracture «Côte riche – Intérieur pauvre»: Historiquement, la fracture côte-intérieur a été une cause majeure d’instabilité en Chine. Pour se développer, la Chine a dû s’engager dans le commerce international. Étant donné que la plupart des échanges transitent par des routes maritimes, les zones côtières deviennent ainsi riches alors même que l’influence des commerçants étrangers sur ces régions augmente. À mesure que le commerce s’intensifiait, la richesse des provinces côtières augmentait considérablement par rapport aux Chinois de l’intérieur. La “ politique de l’enfant unique ” a encore aggravé cette fracture entre la côte et l’intérieur – son application relativement détendue dans les zones rurales, mais un suivi urbain plus strict a conduit les zones rurales à avoir des taux de natalité relativement plus élevés mais des perspectives d’emploi plus faibles et un chômage plus élevé, et les zones urbaines sont assaillies par des personnes plus âgées. cohortes démographiques et main-d’œuvre vieillissante.

Abrogation de la politique de l’enfant unique

Il était clair que contrairement à d’autres pays (par exemple le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie), la Chine, avec son système d’immigration fermé et son régime autoritaire, ne peut pas compter sur l’immigration pour combler le fossé démographique. Par conséquent, Pékin a d’abord assoupli sa politique de l’enfant unique en 2013, puis l’a finalement abandonnée en décembre 2015 et a permis aux couples d’avoir deux enfants. Bien que beaucoup l’ont supposé comme une solution aux difficultés démographiques de la Chine, des données officielles récentes révèlent que l’assouplissement n’a pas conduit à un boom des naissances et qu’il est donc peu probable de résoudre les problèmes liés à la rareté des jeunes et à l’abondance des personnes âgées. En effet, la plupart des couples éligibles en Chine ne sont pas impatients d’avoir un deuxième enfant. Au fur et à mesure que le pays devenait riche, il créa deux Chine: une région urbaine / côtière relativement riche abritant 85 crores, dont la majeure partie de la classe moyenne chinoise; et une maison intérieure en grande partie rurale à environ 55 crores. Et les habitants des zones urbaines ne souhaitent pas avoir plus d’enfants. Alors que les enfants sont considérés comme un bien productif et une source de revenus dans les sociétés agricoles et industrielles de bas niveau, dans les ordres urbains, les enfants sont des objets de consommation massive (élevage / élevage; éducation; soutien jusqu’à l’emploi / marié). En ce qui concerne le problème du travail, il faut des décennies pour augmenter la cohorte de jeunes, car les bébés qui naissent aujourd’hui atteindront l’âge de travailler dans environ 18 à 24 ans.

Que fait la Chine pour résoudre ce problème

Le défi démographique de la Chine est historiquement sans précédent, car son économie orientée vers l’exportation avait été adaptée à des financements et à une main-d’œuvre apparemment inépuisablement bon marché. Avec le déclin de la cohorte de jeunes, la Chine, comme le Japon, cherche maintenant des moyens technologiques pour surmonter ses problèmes économiques et militaires liés à la démographie.

Portage d’emplois de faible technologie: avec la hausse des coûts de main-d’œuvre en Chine, un grand nombre d’emplois manufacturiers bas de gamme sont transférés vers d’autres pays d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Sud, où les coûts de main-d’œuvre sont bien inférieurs par rapport à la Chine . C’est l’un des objectifs du corridor économique Chine-Pakistan – avec son accent sur les centrales électriques, la Chine s’attend à ce que le Pakistan soit l’un des pôles de main-d’œuvre bon marché exécutant des emplois de faible technologie.

Automatisation, intelligence artificielle et robotique: la Chine déploie d’immenses efforts pour progresser dans la chaîne de fabrication de valeur. Son objectif final est de dépasser les évolutions traditionnelles du processus de fabrication et de passer directement à un processus de fabrication hautement automatisé, intégré et flexible qui peut rivaliser avec la fabrication dans n’importe quel pays. Cela résoudra de nombreux problèmes, y compris celui de la main-d’œuvre et de la hausse des coûts de main-d’œuvre, mais, plus important encore, permettra aux produits chinois de rester compétitifs sur le marché mondial. La main-d’œuvre est l’un des principaux coûts d’intrants – et lorsqu’une entreprise remplace un quart de travail de trois par un robot, elle économise non seulement les salaires de la main-d’œuvre, mais également les dépenses associées (primes, acre médicale, nourriture, toilettes, parking, pensions, etc.). La Chine est notamment le marché à la croissance la plus rapide au monde pour les robots industriels et un leader mondial de l’intelligence artificielle – en 2019, les entreprises chinoises ont déposé 473 des 608 brevets d’intelligence artificielle déposés auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et un tiers de tous les brevets de blockchain.

PLA: Bien que la Chine ait une population très importante, le recrutement par l’APL est limité à une tranche d’âge de 18 à 24 ans. Ajoutez à cela les diverses normes d’exclusion – éducation, physique, médicale – et la taille de la cohorte de jeunes en Chine – et il sera évident que l’APL dispose d’un bassin très limité pour recruter de la main-d’œuvre. C’est, entre autres, l’une des raisons pour lesquelles l’APL est simultanément réduite et modernisée. Cela comprend un passage progressif de la conscription au service régulier avec un personnel mieux qualifié, l’introduction d’armes de précision et autonomes, des outils de commande automatisés pour la prise de décision et la fusion des forces pour des opérations conjointes intégrées.

En résumé: tout comme le Japon, la société et l’économie chinoises se préparent à une transformation structurelle massive.

(L’auteur, nommé en 1976 dans le Corps blindé, était le directeur (Coordonnateur du renseignement) de la Defense Intelligence Agency et le plus ancien directeur principal (Défense) de la section du Conseil national de sécurité. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas le fonctionnaire. position ou politique de Financial Express Online.)

