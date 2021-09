La demoiselle d’honneur de la princesse Diana épouse le père de ses cinq enfants après 26 ans de vie commune | Royale | Nouvelles

India Hicks, la petite-fille du comte Mountbatten de Birmanie, a marché dans l’allée il y a 40 ans avec Diana, la princesse de Galles, lors de son mariage avec le prince Charles. Mme Hicks n’avait que 13 ans à l’époque.

Vendredi, Mme Hicks a finalement noué le lien avec son partenaire de longue date, David Flint Wood, avec qui elle est en couple depuis près de 26 ans.

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie à l’église paroissiale de Brightwell Baldwin dans l’Oxfordshire avant de profiter de leur célébration au pub Lord Nelson.

S’adressant à Instagram, elle a écrit : « Cinq enfants et 25 ans plus tard !

« Nous avons tranquillement décidé il y a quelques mois.

“Une célébration de l’amour sans faille. Jusqu’à ce que la mort nous sépare.”

Une source a confié à People que la mariée était “superbe” dans une robe classique en dentelle ivoire conçue par Emilia Wickstead.

Ils ont dit : “Ce fut une journée magique pleine de joie et de bonheur.

“Tout le monde était ravi de voir India et David marcher ensemble après tant d’années ensemble, notamment leurs cinq enfants et la mère indienne, Lady Pamela Hicks.”

LIRE LA SUITE: Kate Middleton snobée aux portes de l’école

La source a ajouté: “La cérémonie a eu lieu à la chapelle de l’Oxfordshire où India a été baptisée et son père David est enterré, donc c’était très émouvant pour elle de se marier enfin à l’église familiale.”

Le couple a été rejoint par certains de leurs amis célèbres, dont Kirstie Allsopp, Sophie Dahl, Jamie Cullum et Brooke Shields.

Ensemble, le couple a Felix, 23 ans, Amory, 21 ans, Conrad, 17 ans et Domino, 12 ans, et a accueilli un autre garçon, Wesley, 23 ans, aux Bahamas.

Bien qu’elle ait juré de ne jamais se marier, Mme Hicks a surpris la nation en novembre lorsqu’elle a annoncé ses noces imminentes.

A NE PAS MANQUER

Meghan ne se rendra pas au Royaume-Uni « de sitôt » – la duchesse l’a rendu « maladroit » [COMMENT]

Camilla était «livide» aux futurs rôles royaux de William et Kate [REVEAL]

« La ligne a été franchie ! » La comédie musicale Princess Diana de Netflix suscite la fureur [INSIGHT]

En parlant de son prochain mariage, elle a dit qu’elle s’était peut-être “adoucie” et qu’elle voulait de la “stabilité”.

Elle a déclaré au Daily Mail : « Bonne question. Peut-être que je me suis adoucie ?

« La pandémie a été un facteur, oui.

“J’ai traversé des années assez difficiles, d’une manière et d’une autre.

“Je ne sais pas. Je sens que je veux… la stabilité.

“Je me suis surpris moi-même. Je ne veux pas seulement me marier, je veux me marier ici, dans l’Oxfordshire, où j’ai grandi et dans l’église où mon père est enterré et où j’ai été baptisé.

“Je veux que ma mère soit là-bas. Je veux qu’elle porte un chapeau.”

Mme Hicks est le troisième enfant de Lady Pamela Mountbatten et David Nightingale Hicks.

Sa mère était une dame d’honneur de la reine d’Angleterre et son père était un célèbre architecte d’intérieur.

Elle est la petite-fille du comte et de la comtesse Mountbatten de Birmanie et la cousine germaine du prince de Galles.