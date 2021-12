La démonstration de force monstrueuse de Joel Embiid contre les Celtics

Brutal, incommensurable, historique. C’est la seule façon de définir la portée de l’acte de Joël embiid, qui a l’un de ses lieux de prédilection au TD Garden pour tenter de briller et de se venger des nombreuses déceptions qu’il a subies contre les Celtics de Boston. Encore et toujours abusant d’Enes Kanter dans la peinture et menant clairement son équipe, qui a remporté le match avec un seul point des joueurs de banc, le Camerounais fait rêver 76ers de Philadelphie avec un envol et une place parmi les meilleurs de la Conférence Est.

Jeu de monstre de Joel Embiid. 41 points

10 CER

5 AST

2 STL

4 NOIR Il a maintenant le plus de matchs 40/10/5 (6) par un Sixer non nommé Wilt Chamberlain. pic.twitter.com/uvwFbDTS4y – StatMuse (@statmuse) 21 décembre 2021