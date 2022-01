La démonstration publique d’affection de Kate et William lors de la photo de Noël : « personnelle » | Royale | Des nouvelles

Le prince William « vraiment fier du concert de Noël de Kate », déclare l’hôte

Le duc et la duchesse de Cambridge ont envoyé une carte avec une photo spéciale d’eux avec leurs trois enfants : le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois. La photo a été prise alors que la famille était en vacances en Jordanie en octobre. Mme Forsey n’a pas tardé à souligner que l’image était loin des images royales traditionnelles et guindées.

Au lieu de cela, c’était une photographie dynamique et « personnelle », où la famille était ouvertement affectueuse les unes envers les autres.

Kate et William avaient les mains sur les genoux, tandis que la duchesse avait également son bras autour de son enfant aîné, George.

Pod Save the Queen est hébergé par Mme Forsey et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

Mme Forsey a déclaré à propos de la photo sur le podcast: « Comme leurs photos de Noël la plupart des années, vous pouviez voir qu’il s’agissait d’une vraie photo de famille et personnelle.

Kate Middleton et le prince William à Noël (Image : GETTY)

«Ils ne se tenaient pas formellement l’un à côté de l’autre, Kate et William ont les mains sur les genoux de l’autre, Kate avait son bras autour de George.

« C’est très décontracté, personnel. »

Sur la photo, William est assis sur ce que M. Myers a décrit comme une « boule dorée tout à fait bizarre » et porte un haut kaki et un short beige.

Kate porte une robe kaki assortie et le couple a les pieds sur un tapis moelleux.

Le prince William, Kate et leurs enfants en décembre 2020 (Image : GETTY)

George et Charlotte sont assis sur des chaises « traditionnelles », George portant un haut de camouflage similaire à celui qu’il portait dans ses portraits d’anniversaire l’année dernière, et Charlotte portant une jolie robe bleue et blanche.

La robe, qui coûte 26 £ chez Mango, est un autre exemple de la duchesse de Cambridge faisant du shopping pour ses enfants dans la rue principale.

Le plus jeune, Louis, est assis les jambes croisées sur le sol, vêtu d’une chemise bleue qui ressemble beaucoup à celle que George portait il y a quelques années, et portant des tennis bleu marine qui pourraient également être des vêtements de poche.

La photo aurait été prise à Petra, en Jordanie, où la famille s’est rendue pendant leurs vacances.

Prince William et Kate, duchesse de Cambridge (Image : GETTY)

Jordan est un endroit très spécial pour Kate, car elle y a vécu lorsqu’elle était une jeune fille.

La famille Middleton s’y est installée en 1984 en raison du travail du père de Kate, Michael, chez British Airways.

En 2018, William a visité le pays et on lui a montré une photo des Middletons à l’endroit exact où il se tenait.

Alors que Kate n’avait que deux à quatre ans lorsqu’elle y vivait, alors qu’ils retournaient au Royaume-Uni en 1986, elle aurait de « bons souvenirs » de leur séjour en Jordanie.

La période des fêtes a été plus calme que d’habitude pour la famille royale.

Au lieu du traditionnel Noël à Sandringham avec la famille élargie, la reine a annulé ces plans et a choisi de rester au château de Windsor.

Elle a rendu hommage à son défunt mari, le prince Philip, lors de son émission le jour de Noël à 15 heures, tandis que d’autres membres de la famille royale ont envoyé leurs meilleurs vœux via leurs réseaux sociaux.

Avec la flambée des cas de coronavirus, il est probable que la famille royale ne fera pas autant d’engagements en personne, comme d’habitude, en janvier, en particulier des membres plus âgés comme la reine elle-même.

Cependant, il y a beaucoup à attendre cette année avec le jubilé de platine de Sa Majesté.

Le 6 février, elle sera sur le trône depuis 70 ans et le pays se réunira pour célébrer avec un jour férié de quatre jours en juin.

