“La dengue n’est plus une maladie tropicale, elle est en Méditerranée et peut affecter le tourisme”

Rubén Bueno, professeur à l’Unité d’enseignement de parasitologie de l’Université de Valence, assure que le changement climatique est directement lié à l’apparition de nouveaux insectes et vecteurs, et que la Méditerranée est la zone d’Europe où le problème de santé est le plus important qui peut affecter le tourisme. Le plus courant est moustique tigre (Aedes albopictus), qui transmet la dengue et d’autres maladies pour lesquelles il n’existe aucun vaccin. Les insectes sont capables de très bien s’adapter à des températures élevées. Ils ne régulent pas leur température, ils dépendent directement de la température extérieure, ils s’adaptent, ils s’activent et ils commencent à se multiplier massivement. Bueno a récemment participé à la conférence « Le changement climatique, la mondialisation et son impact sur la santé & rdquor ;.

– Les insectes s’adaptent-ils à tout type de climat ?

–Ils ont leurs préférences mais, normalement, on observe une reproduction plus élevée des insectes dans les climats chauds, toujours avec certains seuils. Dans ces régions aux climats tempérés, presque tropicaux, c’est là que l’on trouve la plus grande variété d’insectes.

– En s’adaptant mieux que les autres espèces, cela affecte-t-il aussi la virulence du picot ?

–Plus la population d’insectes est importante, plus il y aura de piqûres. Ce sont les moustiques femelles qui piquent, elles ont besoin de sang pour pondre et plus il y a de femelles, plus il y aura de piqûres. Et il est également prouvé que lorsque les températures sont plus élevées, ils peuvent piquer plus de fois pour effectuer plus de couvées, jusqu’à cinq ou six, avec lesquelles, encore une fois, il y aura plus de piqûres. Ce n’est pas que la virulence de la morsure augmente, mais nous en aurons plus. Seules les femelles mordent car au moment de la ponte elles ont besoin d’un apport plus important. C’est dans ce processus de piqûre que les agents pathogènes sont injectés.

– Chaleur et humidité, le cocktail parfait. L’Espagne est-elle un paradis pour les moustiques ?

–En général, la Méditerranée est au centre de l’attention au niveau européen, tant en Espagne qu’en Italie, en Grèce, en France & mldr; Un climat tempéré comme celui de la Méditerranée, avec un hiver parfois inexistant, favorise la présence de vecteurs. La densité de population favorise également l’apparition de ravageurs. Le moustique tigre, par exemple, n’a pas besoin de chaleur excessive ni de pluie abondante. Avec une petite quantité d’eau que l’on peut trouver dans n’importe quel récipient domestique, ils trouvent un habitat idéal.

– Quelle est la gravité des maladies transmises par ces vecteurs. La douleur de la morsure à ce moment-là ou y a-t-il des choses plus graves ?

– Ceux qui nous préoccupent le plus en ce moment sont ceux dont l’agent causal est un virus. Par exemple, on peut mettre en évidence la dengue, que l’on associe traditionnellement aux zones à climat tropical mais on a déjà des cas de dengue autonome. Les personnes qui n’ont pas quitté l’Espagne et qui ont été infectées par la dengue. C’est une maladie dont le degré de létalité est faible et asymptomatique, mais on ne parle plus d’un problème individuel de santé publique mais on parle de quelque chose de général comme son impact sur le tourisme. La transmission de la dengue dans les villes côtières méditerranéennes peut évidemment être un frein au tourisme international, d’où l’importance d’incorporer des ressources pour réduire les risques. Un autre virus qui nous inquiète également est le virus du Nil occidental, qui provoque des fièvres. Un virus transmis par le moustique commun, qui le prend sur les oiseaux. L’année dernière, nous avons eu 74 cas en Espagne et sept décès. Nous sommes également préoccupés par les tiques.

– Quelles précautions faut-il prendre ?

–Dans certains parcs urbains, la biodiversité a aussi beaucoup augmenté et il faut prendre des mesures. En prévention, il faut activer des mécanismes que l’Administration doit mettre en place. Identifiez les zones les plus à risque pour augmenter le contrôle. Il n’y a pas de vaccins, donc la prévention, éviter le contact avec l’insecte est la clé pour freiner la transmission.

–Et au niveau individuel ?

–Il est très important, par exemple, d’éviter l’eau stagnante à la maison, tout récipient contenant de l’eau, les abreuvoirs pour animaux doivent être changés tous les deux ou trois jours, les piscines non chlorées en dehors de l’hiver. Et utilisez des répulsifs homologués, ceux de la pharmacie, et ne les mettez pas le matin et oubliez toute la journée. Les véritables protections individuelles sont les répulsifs.

