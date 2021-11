La dénonciatrice de Facebook Frances Haugen témoignera à nouveau devant le Congrès

La dénonciatrice de Facebook Frances Haugen a témoigné devant la commission sénatoriale du commerce, des sciences et des transports début octobre. Elle a comparu devant les législateurs après avoir mis à la disposition des journalistes un grand nombre de documents internes de Facebook. Des histoires basées sur les documents de recherche divulgués sont apparues dans le Wall Street Journal et 60 Minutes de CBS avant le témoignage de Haugen. L’ancien lanceur d’alerte de Facebook a affirmé que l’entreprise sait exactement à quel point ses réseaux sociaux peuvent être toxiques. Ses algorithmes poussent le contenu dangereux pour augmenter l’engagement en ligne et augmenter les ventes de publicités, a-t-elle expliqué.

Haugen reviendra mercredi au Congrès pour témoigner à nouveau sur Facebook alors que les législateurs discutent des modifications possibles à l’article 230.

La réaction de Facebook aux révélations des lanceurs d’alerte

Mark Zuckerberg de Facebook a réagi au témoignage par écrit mais n’a pas comparu lui-même devant le Congrès. La société a largement nié les allégations de Haugen malgré ce qui semblait être de nombreuses preuves convaincantes contre Facebook. Des semaines plus tard.

Zuckerberg & Co. change le nom de la société Facebook en Meta. Il a déclaré que les récents scandales n’avaient pas joué de rôle dans la décision de changer de marque, car Facebook souhaite se concentrer sur le métaverse à l’avenir. Meta est le nouveau nom de l’entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook. Mais le changement de nom n’a pas fait disparaître les problèmes de Facebook de Meta.

Après le changement de marque en Meta, la société a commencé à prendre des mesures pour « réparer » la réputation de Facebook. Mais ce sont des étapes timides qui ne compensent pas les prétendus choix d’algorithmes destinés à polariser la discussion en ligne.

Facebook a annoncé il y a quelques jours qu’il n’utiliserait pas les fonctionnalités de reconnaissance faciale. Ensuite, il a révélé que cela pourrait donner aux utilisateurs plus de contrôle sur le fil d’actualité. Mais ces mouvements ne sont pas susceptibles d’impressionner les régulateurs de vouloir en savoir plus sur le fonctionnement de Facebook.

Pourquoi Frances Haugen revient-elle au Congrès ?

En plus de parler au Congrès et aux médias, Haugen a déposé huit plaintes auprès de la SEC concernant ses découvertes sur Facebook. Sa prochaine comparution devant le Congrès sera probablement liée à son passage sur Facebook.

Les démocrates de la Chambre ont annoncé que le dénonciateur de Facebook témoignerait devant le sous-comité de l’énergie et du commerce de la Chambre sur les communications et la technologie. Le but de l’audience est de discuter des « réformes ciblées » de l’article 230. C’est une législation souvent citée qui protège les sociétés Internet, y compris Facebook, contre le contenu généré par les utilisateurs potentiellement dangereux qui pourrait apparaître sur ces sites Web.

Les législateurs, y compris les membres du comité, ont présenté des propositions visant à modifier l’article 230 afin que les sociétés Internet puissent être tenues responsables du contenu qui conduit à la violence hors ligne.

Le président de Color of Change Rashad Robinson et un témoin anonyme des républicains se joindront à Frances Haugen mercredi. Un deuxième panel comprendra des témoins experts de la Free Press Action et de la Cyber ​​Civil Rights Initiative.

Meta n’aura pas de représentant lors des panels de mercredi. Mais le Congrès a exigé que Mark Zuckerberg ou Adam Mosseri d’Instagram témoignent après avoir entendu la version des événements de Haugen début octobre. Le chef d’Instagram comparaîtra devant la commission sénatoriale du commerce la semaine du 3 décembre.