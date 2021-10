La dent de Paul Merson est tombée, les producteurs ont ri alors que Chris Kamara a raté le carton rouge à Portsmouth et qu’il y avait toujours un remplaçant prêt pour George Best

Si vous n’êtes pas à un match à 15 heures, alors votre deuxième escale – après talkSPORT – est probablement le samedi de football.

Ayant débuté sous le nom de Sports Saturday en 1992, il est devenu un programme purement footballistique à partir de la saison 1998/99 dirigé par le légendaire présentateur Jeff Stelling sur Sky Sports.

Sports aériens

Et il n’a pas fait un demi-mauvais travail

Plus de deux décennies plus tard, Soccer Saturday est plus fort que jamais.

Au cours de cette période, il y a eu un certain nombre de moments inestimables impliquant Jeff et des experts, dont Charlie Nicholas, George Best, Paul Merson et bien sûr le toujours hilarant Chris Kamara.

talkSPORT.com a emmené Jeff dans un voyage dans le passé alors qu’il se souvenait de certains de ses moments préférés du samedi de football.

Début de cauchemar

Bien que ses camarades de Soccer Saturday aient été surpris en train de faire la sieste à plusieurs reprises, Jeff lui-même a été laissé plutôt chaud et dérangé aussi – l’un des pires arrivant à l’un des pires moments possibles.

sport du ciel

Aucune partition ne serait problématique pour une émission qui donne aux téléspectateurs toutes les partitions

Il a déclaré: «C’est donc le premier week-end de la saison il y a quelques saisons, dix minutes et le vidiprinter s’arrête ! C’était tout simplement impossible. Nous n’avions aucun but à marquer, rien jusqu’à un peu après la mi-temps.

“Finalement, cela a démarré au début de la seconde mi-temps, ce qui aurait dû être une excellente nouvelle, mais ce n’était pas une excellente nouvelle car il a envoyé tous les scores à partir de la huitième minute – c’est arrivé dans une inondation absolue. Vous parlez du roi Cnut essayant de retenir la marée, il n’y avait aucun moyen d’arrêter ces scores.

“C’était l’un des pires spectacles jamais enregistrés et c’était le premier samedi de la saison.”

UNE biscuit salé!

Le retour bégayant de l’ancien attaquant d’Arsenal et du Celtic Nicholas conseillant à Jeff de porter ses lunettes est un clip qui fait fréquemment le tour des réseaux sociaux.

Sur cet épisode bizarre, Jeff a déclaré : « Il y a eu tellement d’incidents avec Charlie. La ligne « vous auriez dû aller chez Specsavers » était un classique, mais Charlie était toujours facile à conclure. Parfois, il prenait sa revanche comme il l’avait fait là-bas.

Cependant, c’est une blague courante impliquant des joueurs de l’Écosse natale de Nicholas, qui portaient tous le même nom de famille, que Jeff aimait le plus lors de la liquidation de Nicholas alors que l’hôte livrait la punchline parfaite et inattendue.

« En Écosse, il y avait quelques joueurs appelés Jacobs et je pense que s’il y a un bâillon qui vaut la peine d’être fait, autant le faire environ 30 fois ! Chaque fois qu’un Jacobs marquait, je dirais que c’était un cracker.

“Alors un jour, Jacobs marque et je dis” Jacobs a marqué, devinez quel genre de but c’était Charlie “, il a sauté à deux pieds en premier et a crié” un cracker, Jeff! ” et j’ai dit ‘non Charlie, c’était une pénalité.'”

getty

Pas pour la première fois, Nicholas a été fait par Jeff !

La dent fait mal

Un autre ancien Gooner avec lequel Jeff s’est beaucoup amusé est Merse, qui est toujours sur Soccer Saturday maintenant.

Ce que dit Merse n’a pas toujours un sens total, mais ses mots fonctionnent. Et Jeff souligne que Sergio Aguero a tiré dans ce but contre QPR comme l’une des meilleures heures de l’ancien homme d’Arsenal.

Jeff a déclaré: “Il y en a eu beaucoup, mais mon meilleur souvenir de Merse était le jour du but d’Aguero contre QPR qui a remporté le titre de Man City en 2012.

« Il a une tournure de phrase brillante, les gens peuvent comprendre ce qu’il essaie de dire. Il peint un tableau à sa manière. Quand Joey Barton a été expulsé, il a dit que c’était comme une scène de Platoon !

“Et quand le but est entré, il a dit ‘tout le monde s’empile les uns sur les autres, ils ont des morsures d’amour et tout !'”

Il y a eu d’autres moments qui ont surpris tout le monde, cependant.

Jeff a ajouté : « La dent de Merse est tombée en direct à l’antenne !

«Je pense que quelqu’un l’a mis dans un verre de lait dans l’espoir de pouvoir le remettre en place. Alors il a passé le reste de la journée sans sa dent, ce qui était assez hideux !

le football suis

Un instant tu parles d’un match de Premier League, l’instant suivant ta dent est partie

le football suis

Montrez ces blancs nacrés !

Pas la meilleure fréquentation

Passons maintenant à un ancien panéliste qui n’est plus avec nous dans Best. Un expert régulier de la série jusqu’en 2004, Jeff a décrit le décès de l’ancienne star de Manchester United un an plus tard comme la période la plus difficile de la série à laquelle il ait jamais été confronté.

Mais Jeff se souvient toujours du plaisir apporté par Best, quand il est arrivé bien sûr…

Sur Best, Jeff a déclaré: “Un footballeur brillant, l’un des plus grands. Les gens parlent de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo et à juste titre, mais de sa génération, George était là-haut.

« Il n’était pas le plus fiable au monde en ce qui concerne le soccer samedi. Nous nous sommes arrangés pour qu’un chauffeur de taxi vienne chez lui et sa femme le mettrait dans le taxi et lui a dit d’aller directement à Sky, de ne pas s’arrêter.

getty

Le taxi de Best faisait parfois un détour, cependant

«Mais il y avait des occasions où George ne se présentait tout simplement pas. Si George Best vous dit de vous arrêter au pub, il faut un chauffeur de taxi audacieux pour le refuser.

«Parfois, il ne se présentait pas, nous avions donc un remplaçant toujours prêt au cas où il ne se présenterait pas. Alan Mullery, Nigel Spackman vivaient tous les deux assez localement et seraient présents toutes les semaines et feraient partie du panel si à 11h30 George ne se présentait pas.

“Un homme aux nombreux talents et attributs, mais la fiabilité n’en faisait pas partie.”

« Y a-t-il eu un carton rouge ? »

Et enfin, quand vous parlez de moments amusants du samedi du football, vous ne pouvez pas ne pas mentionner le légendaire Kammy.

Il était responsable de l’un des moments emblématiques de la série en révélant qu’il avait raté l’expulsion d’Anthony Vanden Borre lors d’un affrontement entre Portsmouth et Blackburn.

Jeff se souvient : « Les producteurs rient mais je peux voir que je suis perplexe parce que tout ce que j’ai, c’est l’équipe de production qui dit que quelqu’un a été expulsé.

“J’ai dit à Kammy ‘comptez les joueurs sur vos doigts, je suis là et vous n’êtes pas’ en quelque sorte. Il est toujours dans le déni, puis j’ai eu la confirmation sur le vidiprinter qu’Anthony Vanden Borre avait été expulsé.

“Je reviens vers lui et lui dis ‘Kammy, mes sources me disent qu’Anthony Vanden Borre a été expulsé’ et puis il est revenu avec la fameuse réplique ‘oh ouais, je l’ai vu partir mais je pensais qu’il avait été remplacé ‘.

«À ce stade, toute l’équipe de production est doublée de rire. Personne ne pouvait le croire.

le football suis

Au moment où vous réalisez que vous avez raté un moment clé du match sur lequel vous faites un reportage

le football suis

Tout le monde a vu le côté drôle au moins

«Sa défense était qu’il était dans une position où il était entouré par la foule, donc il ne pouvait pas voir ou entendre grand-chose. Ce fut un moment de diffusion brillant.

Celui qui a peut-être échappé à la conscience des fans de Soccer Saturday est le moment où il s’est trompé sur le tireur de penalty lors d’un match Newcastle vs Sunderland.

Sunderland a reçu le coup de pied, qui devait être pris par Davide Santon (qui jouait pour Newcastle).

Après quelques secondes, Kammy a réalisé son erreur et s’est rapidement corrigé, révélant que le tireur de penalty était en fait «l’un des joueurs de Sunderland».

sport du ciel

Santon intensifier et prendre un penalty contre son équipe aurait été une histoire

Jeff a ajouté: “Je m’en souviens très bien parce que nous ne pouvons pas du tout montrer le match derrière le journaliste, mais Kammy a dit qu’il y aurait une pénalité alors j’essaie désespérément de le garder à l’antenne afin que nous ne le fassions pas. passer à autre chose et rater le drame d’un penalty.

«Quand je lui ai demandé qui allait le prendre, il a regardé par-dessus son épaule et a dit que ce serait Davide Santon.

« J’ai alors dit ‘Kammy, je peux t’assurer que ce ne sera pas Santon’. « Comment peux-tu être si sûr, Jeff ? « Parce que Santon joue pour Newcastle, Kammy et le penalty est pour Sunderland ! » Un moment Kammy classique.

Jeff est présenté dans la dernière annonce de l’application de covoiturage FREE NOW, qui est devenue la première au Royaume-Uni à faire des véhicules électriques la valeur par défaut pour les nouveaux utilisateurs. Téléchargez l’application aujourd’hui et recevez 50% de réduction sur vos deux premiers trajets avec le code DASHKAM.