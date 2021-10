La dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine est dangereuse – groupes de défense

La dépendance d’Apple à l’égard de la Chine est une préoccupation récurrente, les guerres commerciales, les contraintes d’approvisionnement liées au COVID-19 et les violations des droits de l’homme étant tous mis en évidence à des moments différents. Aujourd’hui, un groupe de groupes de défense du public a écrit aux dirigeants parlementaires du Congrès pour signaler leurs propres inquiétudes.

La lettre a été écrite en réponse à des affirmations selon lesquelles la législation antitrust américaine désavantagerait les entreprises américaines, et poserait même des risques pour la sécurité nationale…

Fond

En été, les démocrates de la Chambre ont présenté un ensemble de projets de loi antitrust, dont l’un visait l’App Store d’Apple.

Le représentant du président antitrust David Cicilline (DR.I.) a rédigé une législation interdisant aux plateformes de discriminer contre leurs rivaux – une législation qui interdirait à de nombreux géants de la technologie de « s’auto-préférer » ou de favoriser leurs propres produits. La législation vise la conduite d’Apple en ce qui concerne son App Store et d’Amazon en ce qui concerne sa place de marché.

Le comité judiciaire de la Chambre a approuvé les mesures à la suite d’un soutien bipartite, mais les projets de loi sont actuellement bloqués par des problèmes budgétaires plus urgents. Cependant, les démocrates sont déterminés à ce que les projets de loi soient soumis au vote.

Les géants de la technologie, dont Apple, s’opposent aux projets de loi, et certains anciens responsables de la sécurité nationale ont même affirmé que tout affaiblissement des entreprises américaines compromettrait le travail technologique avec le Pentagone.

La dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine est dangereuse

Un groupe de groupes de défense des intérêts publics non partisans a maintenant écrit au Congrès, rejetant ces arguments et suggérant plutôt que laisser autant de pouvoir entre les mains de si peu d’entreprises est en fait le plus grand risque pour la sécurité. La lettre appelle spécifiquement la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine comme un danger.

Rapports Bloomberg.

Une coalition de groupes anti-monopole a attaqué l’affirmation des géants américains de la technologie selon laquelle les projets de loi visant à restreindre leur pouvoir présentent des risques pour la sécurité nationale, arguant qu’une trop grande dépendance à l’égard d’une poignée d’entreprises est plus dangereuse. Les entreprises technologiques américaines les plus puissantes placent le profit des actionnaires avant l’intérêt public, selon une lettre de groupes de défense du public obtenue par Bloomberg News qui rejette les avertissements concernant une série de projets de loi antitrust devant le Congrès […] Dans la lettre, les groupes mettent en évidence des exemples, notamment la dépendance de la chaîne d’approvisionnement d’Apple à l’égard de la Chine et rapportent que les entreprises technologiques américaines contribuent à la surveillance et à la censure chinoises. Les groupes soutiennent que les décisions commerciales dans l’intérêt de créer de la valeur pour les actionnaires l’emporteront toujours sur les préoccupations en matière de sécurité nationale et de droits de l’homme. « Les grandes technologies ne sont pas là pour aider la sécurité nationale ou l’intérêt public, mais pour maintenir les rentes de monopole et le pouvoir de marché », écrivent les groupes.

La lettre a été co-écrite par l’American Economic Liberties Project, le Center for Digital Democracy, Demand Progress, Public Citizen et le Revolving Door Project. Un officier de marine fait partie de ceux qui rejettent l’argument de la sécurité nationale, affirmant que le contraire est vrai.

Lucas Kunce, un officier de marine qui se présente comme démocrate pour le siège du Sénat du Missouri en 2022, a déclaré qu’en plus des vulnérabilités associées aux entreprises elles-mêmes, la concentration du marché diminue les options de produits et de services disponibles pour le ministère de la Défense.

