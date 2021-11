La dépendance excessive de Manchester United à l’égard de Cristiano Ronaldo nuit-elle à l’équipe ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Ce n’est un secret pour personne que Manchester United s’est appuyé sur les buts de Cristiano Ronaldo depuis le retour de l’attaquant cet été.

Le joueur de 36 ans n’a pas eu besoin de temps pour s’acclimater et a prouvé la différence pour United à maintes reprises malgré le fait qu’il ait été qualifié de problème pour le club.

Son manque de travail défensif a été critiqué depuis son retour, mais ce qu’il est là pour faire, c’est marquer de gros buts à des moments importants et c’est exactement ce qu’il a fait.

La légende portugaise a marqué 10 buts en 14 matchs, dont six buts en cinq matchs de Ligue des champions, dont quatre ont permis au club de remporter des matchs nuls ou des victoires tardives.

Malgré ces objectifs, Sky Sports a révélé un certain nombre de statistiques qui portaient sur United avec Ronaldo et United sans lui et elles ne permettent pas une bonne lecture.

United fait en moyenne plus de buts, plus de points, concède moins et a un pourcentage de victoires plus élevé sans son talisman que lorsqu’il est impliqué.

Bien qu’en apparence, cela soit une source de préoccupation, ces statistiques sont fortement affectées par la récente baisse de forme du club qui a vu Ole Gunnar Solskjaer perdre son emploi.

CR7 n’a pas marqué en championnat avec la même régularité qu’en Europe, mais ses quatre buts et ses deux passes décisives le placent toujours au sommet du classement des buteurs de United en Premier League.

Le nouveau manager de United, Ralf Rangnick, privilégie un système de pressing haut et nécessite un effort maximal de la part de chacun pour que ses idées fleurissent.

Il reste à voir si l’Allemand crée un système qui s’adapte au manque d’actions défensives de Ronaldo ou s’il est capable d’obtenir une forme de sortie défensive de sa part.

Quoi qu’il en soit, Ronaldo a été amené à United pour marquer des buts et jusqu’à présent, c’est précisément ce qu’il a fait, sans lui, il ne vaut même pas la peine de penser à où serait le club.