La députée de TMC Mimi Chakraborty se fait piquer dans un faux camp de vaccination contre le COVID-19 ; un homme se faisant passer pour un officier de l’IAS arrêté après le FIR

Mimi Chakraborty est devenue méfiante lorsqu’elle a remarqué qu’aucun détail Aadhaar n’avait été pris pour que les gens s’enregistrent sur CoWIN.

La députée du Congrès de Trinamool, Mimi Chakraborty, a révélé un faux racket de vaccination contre le Covid-19 dirigé par un imitateur à Kolkata. Chakraborty a affirmé qu’elle avait été approchée par un homme qui s’était présenté comme un agent de l’IAS et l’avait informée que la Kolkata Municipal Corporation organisait une campagne spéciale pour les transgenres et les personnes handicapées. Le député de TMC a été invité à l’événement en tant qu’invité d’honneur.

« J’ai pris le vaccin Covishield au camp pour motiver les gens à prendre des jabs. Mais je n’ai jamais reçu de message de confirmation de CoWIN. J’ai déposé une plainte auprès de la police de Kolkata et l’accusé a été arrêté. Il utilisait une voiture avec une balise bleue et un faux autocollant », a déclaré le député. Chakraborty a déclaré qu’elle avait pris le coup de Covid pour encourager les gens et aider à contrôler la propagation du virus. Environ 250 personnes ont été vaccinées dans le camp, selon des informations.

Mimi Chakraborty est devenue méfiante lorsqu’elle a remarqué qu’aucun détail Aadhaar n’avait été pris pour que les gens s’enregistrent auprès de CoWIN et qu’elle n’a pas reçu de message après la vaccination.

La possibilité effrayante de faux vaccins donnés à des centaines de personnes a conduit à une enquête plus vaste de la police de Kolkata. L’affaire concernant la fausse campagne de vaccination contre le COVID a maintenant été transférée au département des détectives de la police de Kolkata.

L’homme arrêté a été identifié comme étant Debanjan Dev. Il a prétendu être un officier de l’IAS lorsqu’il a invité le député du TMC au camp.

La police de Kolkata enquête actuellement pour savoir si les tirs étaient originaux ou expirés. « Nous n’avons rencontré aucun flacon ayant une date de péremption. Les flacons saisis seront envoyés pour être testés afin de déterminer s’ils sont authentiques ou non. Les accusés seront interrogés à cet égard », a déclaré hier la police de Kolkata.

