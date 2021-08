La dérive Joy-Con pourrait enfin avoir une solution et Pokémon Unite a besoin d’être sérieusement peaufiné

Je jure que cette année vient de commencer, mais apparemment, nous sommes presque en août. Alors que nous avons essayé de vaincre la chaleur cette semaine, plusieurs choses se sont produites dans le monde Nintendo, notamment des nouvelles concernant un correctif de dérive Joy-Con et de nouvelles mises à jour concernant certains jeux Pokémon Switch. De plus, l’un des jeux mobiles de Nintendo est définitivement fermé. Certains de ces éléments sont assez simples, mais d’autres parties ont des ramifications plus importantes qui ont un impact sur les fans de Nintendo.

Au revoir Dr Mario

Mardi, nous avons appris que Dr. Mario World, disponible pour iOS et Android depuis 2019, fermera ses portes en novembre. Cela m’a fait penser il y a quelques années lorsque la Wii U pataugeait et que la Nintendo Switch venait juste de sortir. Nintendo proposait un tas de jeux mobiles comme Super Mario Run, Animal Crossing: Pocket Camp et Fire Emblem Heroes, dont certains ont connu un grand succès. Les gens pensaient que Nintendo était sur le point d’abandonner le jeu sur console et de devenir uniquement un développeur mobile. Cependant, des années plus tard, la Nintendo Switch leur a donné tort. En fait, la société semble s’éloigner des jeux mobiles.

Nintendo a sorti moins de jeux mobiles cette année que les années précédentes, et même s’il prend toujours en charge plusieurs de ses applications, il me semble qu’il ne se concentre pas vraiment sur les nouvelles entreprises de jeux mobiles. Bien sûr, en ce qui concerne les jeux Nintendo, Pokémon est une Ponyta d’une couleur différente. Pokémon Go est géré par Niantic et Pokémon Unite est géré par The Pokémon Company, ils ne comptent donc pas réellement comme des jeux mobiles Nintendo.

La fin de la dérive Joy-Con ?

Beaucoup d’entre nous, y compris moi-même, ont connu la dérive Joy-Con – le problème où votre personnage de jeu vidéo se déplace sans que vous ne touchiez le contrôleur. Ce problème frustrant existe essentiellement depuis la première sortie de la Nintendo Switch et les joueurs essaient depuis de comprendre comment corriger la dérive Joy-Con. Nintendo a même été poursuivi à plusieurs reprises pour ce problème et bien que la société refuse d’admettre qu’il y a un problème, il existe un ticket de réparation Joy-Con dédié sur la page d’assistance Nintendo.

Ce mois-ci, un correctif récemment découvert sur la chaîne de l’utilisateur de Youtube VK a donné aux joueurs affligés de la dérive Joy-Con un nouvel espoir. Le correctif est centré sur l’idée que les contacts autour du joystick s’usent avec le temps. Cela rend le stick analogique incroyablement sensible à toute pression et conduit ainsi à des signaux transmis alors qu’ils ne le devraient pas.

La solution de VK Channel consiste à ouvrir le contrôleur et à mettre un petit peu de rembourrage entre le boîtier métallique du stick analogique et le boîtier en plastique Joy-Con. Cela fait en sorte que les composants d’avertissement ne peuvent plus envoyer un signal aussi facilement et ont arrêté la dérive sur un certain nombre de Joy-Cons. Cependant, il reste à voir s’il ne s’agit que d’une solution rapide qui ne fonctionnera qu’à court terme ou quelque chose qui dure. Dans tous les cas, ça vaut le coup d’essayer. Un petit morceau de carton ou de rembourrage en mousse est beaucoup moins cher que d’acheter un tout nouveau Joy-Cons à 80 $.

On dirait que Nintendo a mis de la mousse dans les derniers contrôleurs Joy-Con derrière le module de manette pic.twitter.com/TAojLoGajG – Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) 26 juillet 2021

Peu de temps après la découverte de ce nouveau correctif, quelqu’un a ouvert le Zelda Joy-Cons, sorti le même jour que Skyward Sword HD, et a découvert qu’ils étaient livrés avec des bandes de mousse à l’intérieur sur le boîtier du stick analogique. C’est peut-être Nintendo qui fait quelque chose pour résoudre le problème de la dérive avec un correctif similaire à celui mentionné par la chaîne VK. Il semble que ces bandes de mousse existent également sur certains des autres modèles Joy-Con plus récents, mais certainement pas sur les ensembles originaux sortis pour la première fois en 2017. Quoi qu’il en soit, espérons-le, cette solution simple résout définitivement le problème que tant d’entre nous ont été affligé de.

Mise à jour gratuite à venir pour New Pokémon Snap

Jeudi, The Pokémon Company a annoncé qu’une mise à jour gratuite apportera 20 Pokémon supplémentaires et trois emplacements à New Pokémon Snap le 3 août. Ces nouveaux personnages rejoindront la liste actuelle des 217 Pokémon déjà dans le jeu. Bien que nous ne sachions pas qui seront tous ces nouveaux ajouts, la bande-annonce nous montre que certains d’entre eux sont Shroomish, Psyduck, Gyarados, Snorlax, Ho-Oh, Feraligatr, Swalot, Tropius et Rockruff.

Cette mise à jour permet également à la voiture NEO-ONE de réduire sa taille et de suivre des chemins auparavant inaccessibles. Cela ajoutera certainement plus de variété au type de photos que vous pouvez obtenir, comme des photos de très près de Wurmple ou d’autres Pokémon cachés. J’espère que vous n’êtes pas encore fatigué de Pokémon car cette semaine, il y avait de grandes nouvelles pour un autre jeu Pokémon.

Pokémon Unite a un problème de paiement pour gagner

Source : iMore

La semaine dernière, Pokémon Unite a explosé sur Nintendo Switch et est toujours aussi fort. Cette semaine, des millions d’utilisateurs ont expérimenté la première grande mise à jour du jeu, qui a amené Gardevoir à rejoindre la liste Pokémon en tant qu’attaquant. Maintenant, il semble que le jeu ait besoin d’une autre mise à jour, car il semble définitivement avoir un problème de paiement pour gagner.

Le streamer Moistcr1tikal (penguinz0 sur Youtube) a dépensé plus de 220 $ en expérimentant les mécanismes et les rehausseurs d’objets de Pokémon Unite. Il a découvert qu’il n’avait besoin que de mettre environ 100 $ pour maximiser la plupart de ses objets et devenir une menace dominante contre laquelle personne ne pouvait lutter dans l’arène de combat. Il est difficile de dire si cette structure de paiement pour gagner n’était qu’un oubli ou la façon dont The Pokémon Company voulait que le jeu fonctionne. Mais dans tous les cas, cela exaspère les joueurs et les pousse à demander du changement. Dans l’état actuel des choses, il semble que quelques petits ajustements aux statistiques Pokémon et aux objets achetables pourraient résoudre le problème. Mais cela pourrait ne pas être juste pour les personnes qui ont déjà dépensé beaucoup d’argent dans le jeu.

C’est tout pour les nouvelles Nintendo de cette semaine. Le rapport sur les revenus de l’année fiscale de Nintendo aura lieu la semaine prochaine le 5 août, donc je suis sûr qu’il y aura des informations intéressantes à parcourir à ce moment-là. Pour l’instant, profite bien de ton week-end ! J’espère que vous pourrez jouer à un jeu préféré ou trouver un nouveau favori.

Jusqu’à la prochaine fois.

– Rebecca Spear