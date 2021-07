La dernière acquisition d’Epic est Sketchfab

Le fabricant de Fortnite Epic Games a fait une autre acquisition axée sur le développement.

L’entreprise a racheté Sketchfab, une entreprise qui permet aux gens d’acheter, de vendre et d’éditer du contenu 3D pour le développement de jeux. Aucun chiffre n’a été placé sur l’accord, mais – sans surprise – l’acquisition se concentre sur les rêves « métavers » d’Epic.

“L’équipe Sketchfab a fait un travail incroyable en ouvrant le monde du contenu 3D sur le Web et en permettant à quiconque d’éditer et de publier du contenu en ligne”, a déclaré Marc Petit, vice-président et directeur général de l’Unreal Engine d’Epic.

« Alors que l’adoption de la technologie 3D en temps réel continue de croître, la demande de solutions Web ne fera qu’augmenter. Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe Sketchfab pour responsabiliser encore plus de créateurs.

Le co-fondateur et PDG de Sketchfab, Alban Denoyel, a ajouté : « Nous avons construit Sketchfab avec pour mission de permettre une nouvelle ère de créativité et de fournir un service aux créateurs pour présenter leur travail en ligne et rendre le contenu 3D accessible. Rejoindre Epic nous permettra d’accélérer le développement de Sketchfab et de notre puissant ensemble d’outils en ligne, tout en offrant une expérience encore meilleure aux créateurs. Nous sommes fiers de travailler aux côtés d’Epic pour construire le métaverse et permettre aux créateurs d’aller encore plus loin dans leur travail.

Il s’agit de la dernière acquisition d’Epic qui renforce sa technologie Unreal Engine. En mai, Epic a racheté ArtStation tandis qu’au début de cette année, il a acheté Capturing Reality et Rad Game Tools. Cela s’ajoute à l’acquisition du fabricant de Fall Guys, Tonic Games Group.

