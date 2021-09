La dernière adoption de crypto: les acheteurs peuvent payer en Bitcoin pour les propriétés de vente au détail de Manhattan

La société de gestion immobilière basée à New York – Magnum Real Estate Group – accepterait Bitcoin (BTC) comme mode de paiement pour la vente de trois magasins au rez-de-chaussée d’une valeur de près de 30 millions de dollars situés à Manhattan.

En outre, l’Autism Science Foundation (ASF) a annoncé qu’elle autoriserait les gens à faire des dons de crypto-monnaie. Initialement, l’organisation à but non lucratif accepterait les actifs numériques suivants : Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), USD Coin (USDC) et Dai (DAI ).

BTC envahit le secteur immobilier

Selon un rapport récent, l’une des principales sociétés américaines de gestion immobilière – Magnum Real Estate Group – permettrait aux acheteurs d’utiliser le bitcoin pour l’achat de trois magasins au rez-de-chaussée d’une valeur de 29 millions de dollars. BitPay – un fournisseur de services de paiement bitcoin – traiterait les futures transactions de crypto-monnaie.

Le centre commercial, également connu sous le nom de CODA, est situé dans la partie luxueuse de Manhattan – 385 First Avenue. Il couvre plus de 9 000 pieds carrés d’espace et se compose de la banque M&T, de la clinique ProHEALTH Urgent Care et du restaurant Mighty Pita.

Ben Shaoul – Managing Partner de Magnum Real Estate – a souligné que son entreprise a de l’expérience avec les actifs numériques car elle a déjà vendu des appartements en utilisant ce mode de paiement.

À son tour, Sonny Singh – directeur commercial de BitPay – a expliqué que les acheteurs potentiels de toutes les régions du monde, y compris ceux de Hong Kong ou de Chine continentale, peuvent utiliser le bitcoin pour acheter la propriété :

«La beauté de la crypto, c’est qu’il s’agit d’un actif numérique mondial. L’acheteur scanne simplement un code QR pour payer.

Si quelqu’un paie les 29 millions de dollars en BTC, l’accord marquerait la transaction la plus chère du secteur immobilier achetée avec la crypto. Pour le moment, le disque appartient à un penthouse de luxe à Miami Beach. En juin de cette année, un acheteur anonyme a payé 22,5 millions de dollars en actifs numériques pour acquérir le condo en bord de mer.

La ville de New York. Source : Rue facile

ASF accepte les dons de crypto

Un autre exemple d’adoption de la crypto-monnaie est venu de l’Autism Science Foundation. L’organisation à but non lucratif qui soutient la vie des enfants et des adultes atteints de la maladie a annoncé qu’elle accepte désormais les dons pour sa cause dans sept actifs numériques différents. À savoir, ce sont Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, USD Coin et Dai.

Alison Singer – co-fondatrice et présidente de l’ASF – a exprimé l’espoir que cette nouvelle opportunité pourrait s’avérer très bénéfique pour les personnes dans le besoin :

“Nous sommes ravis d’étendre nos mécanismes de collecte de fonds pour inclure désormais la crypto-monnaie, qui permet aux particuliers et aux entreprises un autre moyen de faire une différence significative dans la vie des personnes autistes.”

Elle a également mentionné la collecte de fonds Wall Street Rides FAR (WSRF). De nombreuses sociétés de cryptographie de premier plan telles que Gemini, BlockFi, FTX, Paxos et Fireblocks se sont engagées à parrainer le prochain événement caritatif annuel de cyclisme et de marche qui a permis de récolter plus de 2 millions de dollars pour l’ASF à ce jour.

La source