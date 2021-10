La dernière affaire antitrust d’Apple pourrait entraîner une lourde amende en Russie

La dernière affaire antitrust d’Apple pourrait voir l’entreprise se voir infliger une amende non spécifiée en Russie. Il s’ensuit que la société n’a pas respecté la date limite de septembre pour permettre aux développeurs d’applications d’informer les clients des options de paiement alternatives.

Bien que le montant potentiel de l’amende ne soit pas précisé, la formulation laisse entendre qu’elle pourrait être importante…

Fond

Apple a fait face à un grand nombre d’enquêtes et de poursuites antitrust dans le monde entier concernant sa position de monopole dans la vente d’applications iOS et de paiements intégrés. Vous pouvez en savoir plus sur ce statut de monopole contesté dans notre guide antitrust.

Une pomme de discorde spécifique a été les règles anti-direction appliquées par Apple. Celles-ci ont déclaré que les développeurs n’étaient pas autorisés à informer les utilisateurs de l’application des moyens de paiement alternatifs pour les achats intégrés, ce qui a permis à Apple de prendre sa part de tous ces revenus.

La société de Cupertino a accepté de modifier ces règles en août, mais l’a fait de manière extrêmement limitée, ce qui ne satisfait pas tous les régulateurs et développeurs.

Auparavant, les développeurs ne pouvaient même pas envoyer d’e-mails aux utilisateurs de l’application pour les informer des options de paiement alternatives. Maintenant, ils peuvent – ​​mais c’est tout. Les développeurs ne peuvent toujours pas fournir de lien dans l’application vers une autre plate-forme de paiement. En effet, la société nous a confirmé que les développeurs ne sont même pas autorisés à mentionner des méthodes de paiement alternatives dans l’application. Oui, une application peut demander l’adresse e-mail d’un utilisateur – mais ne peut pas le faire avec un message disant de le faire afin que nous puissions vous informer des options d’abonnement. Si un utilisateur fournit son e-mail, le développeur peut lui envoyer par e-mail un lien vers les options de paiement, mais les développeurs ne peuvent toujours pas orienter les utilisateurs vers celles-ci dans l’application. Apple a donc réglé ce procès spécifique, mais a toujours une politique anti-direction, et donc l’annonce d’hier ne fera rien pour apaiser les inquiétudes antitrust.

La Russie ouvre la dernière affaire antitrust d’Apple

La Russie fait partie des pays qui ne sont pas impressionnés par la réponse limitée d’Apple, rapporte ..

La Russie a ouvert une procédure antitrust contre Apple pour ne pas avoir autorisé les développeurs d’applications à informer leurs clients des options de paiement alternatives lors de l’utilisation de sa plate-forme App Store, a déclaré mercredi le régulateur russe anti-monopole. […] La société avait précédemment reçu un avertissement sur le problème et s’était vu accorder un délai le 30 septembre pour « mettre fin aux abus sur le marché », a déclaré le régulateur de Roskomnadzor dans un communiqué.

Le régulateur a déclaré que si Apple était reconnu coupable d’action anticoncurrentielle, il s’exposerait à une amende « sur la base de ses revenus en Russie ».

