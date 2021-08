La dernière allumette EV de Porsche pourrait être la voiture électrique sportive que vous attendiez

Il n’y a pas si longtemps, les fuites de détails sur de nouveaux produits et d’images de teaser étaient le travail de détectives d’Internet et d’employés opportunistes, mais de plus en plus d’entreprises se rendent compte qu’il est assez facile de susciter l’enthousiasme avec un filet constant de fuites et de teases officiels.

Porsche ne fait pas exception et vient de publier une image de ce qui semble être les phares d’une prochaine voiture de performance électrique.

La photo unique montre un véhicule rouge avec une forme de phare similaire à la première voiture entièrement électrique du constructeur automobile, la Porsche Taycan.

C’est le seul indice que le véhicule pourrait être alimenté par batterie, bien que le tweet de Porsche indique “Chez @iaamobility, #Porsche se tourne vers l’avenir, célébrant la première mondiale d’une étude de concept orientée vers l’avenir le 6 septembre – en direct sur newsroom.porsche .com.”

Un véhicule tourné vers l’avenir sonne certainement comme un EV (véhicule électrique) pour nous.

À @iaamobility, #Porsche se tourne vers l’avenir, célébrant la première mondiale d’une étude de concept orientée vers l’avenir le 6 septembre – en direct sur https://t.co/e3Er20H448. #Porsche #IAA21 #PorscheIAA2021 pic.twitter.com/7gDaGQjG7d16 août 2021

Quant à savoir ce que sera exactement le véhicule, Inside EVs spécule que la réponse la plus probable est un Boxster E de nouvelle génération, citant des indices tels que les clignotants, qui sont situés sous les phares.

Selon le point de vente, la configuration indique que le véhicule a un capot plus court, ce qui en fait plus une voiture de sport qu’un multisegment à quatre portes.

Analyse : Porsche est un leader idéal des véhicules électriques

Le premier effort de Porsche en matière de véhicules électriques, Taycan, a atterri fin 2020 et a immédiatement fait des vagues avec ses performances époustouflantes et son prix ultra-premium.

À bien des égards, les constructeurs automobiles comme Porsche sont des candidats idéaux pour passer à une gamme entièrement électrique. En effet, pour l’instant, les véhicules électriques sont généralement plus chers que leurs homologues à essence.

Les véhicules électriques sont également considérés par de nombreux consommateurs comme un produit futuriste haut de gamme, qui correspond à l’image exclusive et à l’ingénierie complexe que les gens attendent de marques comme Porsche.

Nous pourrions également affirmer que, malgré le fait que des véhicules comme la Porsche Taycan ne soient pas disponibles pour la grande majorité des acheteurs, leur flamboyance et leurs performances exigent de l’attention et pourraient finalement attirer plus de personnes dans le giron des véhicules électriques, pour ainsi dire.

Ainsi, bien que les véhicules eux-mêmes ne se vendent pas avec un volume suffisant pour faire avancer l’aiguille en termes d’adoption globale des véhicules électriques, ils peuvent être suffisamment excitants pour convaincre les acheteurs récalcitrants que passer à un véhicule électrique n’est pas si mal après tout.