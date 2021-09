La dernière application de streaming Xfinity fonctionne bien sur Android TV – voici comment la charger de côté

in

Hé Comcast, vous devriez déjà publier votre application TV sur le Play Store. Ce truc bizarre, limité aux téléviseurs Sony ou à la plate-forme Fire TV d’Amazon, n’est tout simplement pas cool. Les gens vous paient beaucoup (juste, BEAUCOUP) pour regarder la télévision, vous devriez les laisser la regarder sur n’importe quel gadget qu’ils veulent ! Ou bien ils trouveront des moyens de le faire eux-mêmes. Par exemple, prendre l’APK Fire TV et le télécharger sur un site d’hébergement tiers, puis l’installer sur un appareil Android TV comme le SHIELD.

Par exemple.

Alors oui, tu peux le faire. Le lecteur AP Peter a indiqué que l’application de streaming Xfinity pour Fire TV a récemment quitté la version bêta, et pour une raison quelconque, elle fonctionne désormais correctement sur les appareils Android TV comme le SHIELD. (Rappelez-vous que les appareils Fire d’Amazon exécutent tous une version modifiée d’Android.) Vous devrez toujours récupérer l’APK et l’installer manuellement, et vous aurez peut-être besoin d’un lanceur alternatif (mon préféré est ATV Launcher) pour voir le raccourci de l’application . Mais selon un test rapide, l’application est opérationnelle sur mon SHIELD de première génération, y compris les télécommandes. Contrairement aux tentatives précédentes de cette méthode, la vidéo est lue sans problème.

Pourquoi Comcast (ding) maintient toujours cette application hors du Play Store, je ne pouvais pas deviner. Peut-être que les appareils alimentés par Android TV sont toujours une faible priorité, car les plates-formes comme Roku et Fire TV sont plus populaires d’un ordre de grandeur. Pourtant, si je payais sept cents dollars par mois pour la télévision par câble (ou quel que soit le prix que cela coûte de nos jours), je serais assez vexé si je ne pouvais pas le regarder sur mon décodeur préféré.

Si brièvement: pour obtenir l’application de streaming de Xfinity sur le SHIELD ou un appareil Android TV similaire, téléchargez l’APK fire TV depuis APK Mirror, transférez-le via USB cette application pratique sur votre téléphone, installez-la avec une application de navigation de fichiers, puis utilisez une alternative écran d’accueil pour le démarrer. À partir de là, vous devriez pouvoir vous connecter avec votre compte Comcast (via un téléphone ou un ordinateur portable) et commencer.