La dernière arnaque WhatsApp promet de vous offrir une Rolex : ne mordez pas | La technologie

Avez-vous reçu un message pour participer à la tombola pour une Rolex ? Il s’agit de la dernière arnaque WhatsApp, alors ignorez-la et avertissez vos contacts.

De temps en temps, de nouvelles escroqueries WhatsApp apparaissent. L’application de messagerie instantanée est l’un des canaux privilégiés des cybercriminels pour tromper leurs victimes, car les arnaques se propagent très rapidement et de nombreux utilisateurs finissent par tomber dans le piège.

L’une des dernières escroqueries WhatsApp à apparaître est celle qui offre la possibilité d’obtenir une Rolex gratuite. Comme averti par Panda Security, un message est diffusé annonçant la tombola de ces précieuses montres pour marquer la célébration du centenaire de la marque.

Le message que les victimes reçoivent est celui que vous pouvez ci-dessous dans la capture d’écran suivante. Il s’agit d’un lien vers une page qui soi-disant permet de participer à un dessin pour une montre, une action qui se justifie à l’occasion de la célébration du centenaire de Rolex.

La société de sécurité prévient que les pirates informatiques se sont donné beaucoup de mal pour rendre leur page de phishing aussi réelle que possible, et ils ont su tromper une bonne partie des antivirus du marché. En effet, le web semble se conformer aux certificats de sécurité et au protocole SSL, prétendant offrir une connexion sécurisée.

Mais, selon l’analyse effectuée par Panda Security “il s’agit clairement d’un cas de phishing”, donc non seulement vous ne pourrez pas obtenir l’horloge, mais aussi toutes les données que vous fournirez resteront entre les mains de criminels, qui Ils les utiliseront à des fins malveillantes.

La sécurité de vos données et de votre vie privée n’est pas à prendre à la légère. Bien qu’ils soient gratuits, ces outils de sécurité offrent une protection de base qui protège votre ordinateur. Nous vous montrons le meilleur antivirus gratuit pour Windows 10 que vous pouvez installer en 2020.

Dans le formulaire, les cybercriminels demandent à la victime un grand nombre de données privées, et le site Web est conçu pour introduire des cookies qui collectent le profil de chaque personne qui atterrit sur la page.

Donc, Si vous recevez ce message, ne cliquez pas sur le lien et prévenez la personne qui vous l’a envoyé qu’il s’agit d’une arnaque WhatsApp. Méfiez-vous toujours de ces types d’actions même si quelqu’un que vous connaissez vous les envoie, car il s’agit la plupart du temps d’arnaques visant à voler vos données personnelles ou à infecter votre téléphone portable avec des logiciels malveillants.