La dernière arrivée de Man Utd donne à Rangnick un double coup de pouce dans l’accord de choc avec Chelsea

Le dernier ajout au personnel de Ralf Rangnick a donné à Manchester United un double coup de pouce dans sa poursuite surprise de l’attaquant de Chelsea Timo Werner, selon un rapport.

Werner, 25 ans, a eu du mal à atteindre les sommets qu’il a atteints en Allemagne depuis son arrivée à Chelsea en 2020. L’attaquant a été signé pour donner à leur ligne avant un avantage clinique. Cependant, la finition de Werner a été capricieuse, ce qui a incité les Blues à débourser 97,5 millions de livres sterling pour re-signer Romeu Lukaku au cours de l’été.

Néanmoins, les affichages à haute intensité de Werner garantissent qu’il apporte d’autres attributs à ses côtés autres que des objectifs.

Sa volonté de bousculer et de harceler les défenseurs l’avait vu émerger comme un cible surprise pour Manchester United la semaine dernière. Le manager par intérim Rangnick est un amoureux du pressing, et Werner pourrait aller comme un gant à Old Trafford.

Des rumeurs avaient circulé selon lesquelles la chef de Chelsea, Marina Granovskaia, était prête à rompre les liens avec l’homme de 47,5 millions de livres sterling. Un accord de prêt à Barcelone en janvier avait été annoncé, mais Thomas Tuchel aurait mis le pied à terre pour empêcher une telle sortie.

Mais selon le Daily Express, une approche plus proche de chez soi pourrait bientôt émerger pour Werner.

Citant le Mirror, ils révèlent que United a recruté Helmut Gross, 75 ans, pour rejoindre l’équipe de Rangnick.

Une double nomination pourrait faciliter les négociations avec Werner

Gross a été sorti de sa retraite pour aider la cause du club. Il aurait joué un rôle déterminant dans la définition de la philosophie du football de Rangnick il y a trois décennies lors de leur passage à Stuttgart.

Le duo a ensuite travaillé à nouveau ensemble à Hoffenheim puis au RB Leipzig – le club où Werner s’est fait connaître.

Sa nomination à United pourrait être « instrumentale » si United choisissait de tenter sa chance pour Werner. Cependant, Gross n’est pas le seul nouveau visage qui pourrait aider à attirer Werner à Old Trafford.

Rangnick a récemment recruté le psychologue du sport Sascha Lense. L’homme de 46 ans est le père de la partenaire de Werner, Paula.

Si United fera une approche officielle pour le buteur de Chelsea, seul le temps nous le dira. Mais s’ils le font, les voix ne manqueront pas pour essayer de convaincre Werner de faire le pas.

Rangnick peut-il voler à la dernière minute par Chelsea ?

Pendant ce temps, Manchester United aurait manifesté son intérêt pour la signature de l’arrière central de Chelsea, Antonio Rudiger, qui sera en fin de contrat à la fin de la saison.

Tuchel souhaite que Rudiger reste, mais le puissant défenseur explore toutes les options avant de décider de son avenir.

On dit que les géants espagnols du Real Madrid mènent la chasse à la signature de Rudiger, bien que Tottenham soit également enthousiaste. Mais maintenant, The Independent déclare que United a enregistré son propre intérêt pour l’ancienne star rom.

Rangnick connaît également bien le joueur, pour l’avoir rencontré à l’époque de Rudiger à Stuttgart. Cependant, cela ressemble à une poursuite désespérée pour United et les Spurs – avec un déménagement en Espagne très probablement.

Rudiger serait favorable à un passage au Real, car il ne veut pas jouer pour l’un des rivaux de Chelsea en Premier League.

Le rapport ajoute qu’un « accord informel » a déjà été conclu avec le représentant de Rudiger et Madrid à la suite des discussions du mois dernier. Mais un contrat n’a pas encore été signé.

