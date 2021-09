La dernière attaque de Liz Cheney contre Trump est vraiment quelque chose – RedState ⋆ .

Hier soir, Donald Trump a organisé un grand rassemblement en Géorgie. Comme l’a rapporté RedState, il a semblé confirmer une course en 2024 tout en branchant Stacey Abrams au poste de gouverneur, en raison de sa vendetta personnelle contre Brian Kemp. Je ne sais pas comment le fait de gonfler des démocrates fous par dépit aide à sauver le pays, mais je m’éloigne du sujet.

Liz Cheney n’a apparemment pas trop apprécié certaines des choses qui ont été dites et a répondu aujourd’hui avec un tweet sarcastique visant directement Trump. Et bien que cela ne soit normalement pas digne d’intérêt en soi, j’ai quelques réflexions sur ce genre de réflexion au sein de l’establishment du GOP.

J’aime les présidents républicains qui sont réélus. pic.twitter.com/ifGDEuA9Jx – Liz Cheney (@Liz_Cheney) 26 septembre 2021

Vous avez probablement remarqué au cours du mois dernier que certains républicains ont ravivé leur histoire d’amour avec George W. Bush en réponse au contrecoup qu’il a reçu pour ses commentaires sur le 11 septembre. Bien sûr, les commentaires de Bush étaient en effet stupides et se sont transformés en un faux récit gauchiste selon lequel les « terroristes nationaux » sont en quelque sorte l’équivalent des djihadistes qui ont tué 3 000 personnes. En règle générale, si jamais vous voulez comparer quelque chose au 11 septembre, ne le faites pas.

Mais pour répondre à Cheney, tu sais ce que je n’aime pas ? Je n’aime pas les présidents qui remportent un second mandat et sont des désastres si absolus qu’ils poussent le pays tout entier dans un abîme de gauche dont nous ne nous sommes toujours pas remis – et probablement jamais vraiment, si je suis honnête. Bush avait toutes les chances d’être un président unificateur et réussi. En fait, aucun président dans l’histoire moderne n’avait une meilleure configuration qu’après le 11 septembre, une période au cours de laquelle la cohésion sociale était aussi forte qu’elle l’avait été depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n’avait pas non plus toutes les bureaucraties du gouvernement qui travaillaient pour le détruire.

Pourtant, Bush a tout jeté sur des guerres mal gérées, une politique économique médiocre, l’expansion des droits, l’immigration illégale et une vision naïve et autodestructrice du décorum. Les républicains de tous bords se sont battus pour l’ancien président, mais il ne s’est jamais battu pour lui-même, et il ne s’est certainement jamais battu pour les personnes qui l’ont soutenu. L’idée qu’il soit une sorte d’idéal parmi le GOP n’est pas seulement risible, c’est insultant, et cela montre à quel point Cheney est déconnecté.

Voici la réalité : malgré toute la consternation suscitée par Donald Trump, il n’y aurait pas eu de président Trump sans George W. Bush, car il n’y aurait pas eu besoin de lui. Bon sang, il n’y aurait pas eu de Barack Obama sans lui non plus. Les gens aiment souligner que Trump a perdu le Congrès alors qu’il était au pouvoir comme preuve qu’il était le point bas pour le GOP. Comme Cheney l’a fait ici, ils se vantent que Bush a remporté un second mandat comme preuve de son succès. Mais la réalité est que les effets des échecs de Bush ont été beaucoup plus profonds que les résultats d’un cycle électoral ou deux. Son incompétence a fondamentalement changé la dynamique fondamentale du pays d’une manière dont nous ne nous remettrons peut-être jamais.

Pour moi, c’est bien plus important que les disputes sur les tweets méchants et les fuites d’appels téléphoniques. Les républicains ne retournent jamais à l’ère Bush, et nous pouvons tous en être reconnaissants. Pour sa part, la surdité de Cheney ne fait que creuser plus profondément sa tombe politique, et elle mérite ce qui s’en vient.