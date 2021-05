La dernière attaque de Sadiq Khan contre les automobilistes « fait partie du plan » pour faire de Londres une « ville sans voiture » | Politique | Nouvelles

Sadiq Khan essaie de faire de Londres une « ville sans voiture », selon un grand défenseur des automobilistes. Ian Taylor, président de l’Alliance of British Drivers, a mis en garde contre les derniers plans du maire de Londres visant à mettre automatiquement les feux de circulation au rouge pour les automobilistes. Il a déclaré à talkRADIO que le maire travailliste avait “beaucoup de vrais problèmes avec lesquels il devrait se débrouiller au lieu de ce geste politique”.

L’animateur de TalkRADIO, Patrick Christys, a averti que pénaliser les conducteurs aurait un “effet d’entraînement pour notre économie”.

M. Taylor a convenu: “Les gens ne conduisent pas à Londres pour un pique-nique, il s’agit généralement d’affaires.”

Transport for London (TfL), qui est dirigé par le maire de Londres, a confirmé cette semaine son intention de convertir 18 passages pour piétons avec la technologie «Green Person Authority», donnant aux piétons la priorité sur les voitures.

Dans le cadre du projet, un passage à niveau affichera un signal continu de « personne verte » jusqu’à ce que la circulation s’approche.

JUST IN: Galloway déclenche l’effondrement du travail alors qu’il prévient que Starmer sera évincé

Des plans sont déjà en cours pour qu’il soit introduit dès le mois prochain à Tower Hamlets, Newham, Hounslow, Richmond et Hillingdon.

Le commissaire londonien à la marche et au cyclisme, Will Norman, a déclaré que le changement de priorité aux signaux avait été introduit en partie parce que la marche “améliore notre santé mentale et physique”.

Cependant, M. Christys a mis en garde contre une prochaine “guerre contre les voitures”.

Il a ajouté: “Cela arrive dans une ville près de chez vous. Tout ce qui se passe à Londres se dirige vers le nord.

« À terme, ces villes deviendront des zones sans voiture. L’idée qu’elles veulent donner aux gens l’espace dont ils ont besoin pour marcher en toute sécurité est pathétique.

Un sondage d’hier a vu la grande majorité des lecteurs d’Express.co.uk s’opposer aux nouveaux plans.

Un énorme 87 pour cent (1 714) pensaient que les piétons ne devraient pas être prioritaires et ont voté « non ».

Un peu plus de 12 pour cent (248) étaient en faveur des nouvelles règles de circulation et ont voté « oui ».

D’autres groupes de campagne comme les groupes London Taxi soutiennent que la capitale a besoin d’un trafic fluide pour fonctionner.

TfL espère que cette initiative augmentera le nombre de trajets à pied, réduira le nombre de voitures et fera de Londres un endroit plus vert.

Les automobilistes de Londres se sont également plaints récemment de l’augmentation de la congestion sur les principaux axes de la ville suite à l’introduction de « quartiers à faible trafic » controversés.