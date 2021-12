La dernière bande-annonce de Batman présente le Riddler comme un troll FaceTime

Une nouvelle bande-annonce pour The Batman nous donne un aperçu du « truc » de Catwoman pour les chats errants et de l’affinité du Riddler pour FaceTime. Ce qui est promis comme une version encore plus dure de Batman met en vedette Robert Pattinson en tant que Batman, Zoë Kravitz en tant que Catwoman et Paul Dano en tant que Riddler.

Le teaser de deux minutes et demie, intitulé à juste titre « La chauve-souris et le chat », met en lumière la relation entre Bruce Wayne et Selina Kyle, qui ne semblent pas toujours s’entendre. Dans une scène, Batman commente le nombre – apparemment inquiétant – de chats que Catwoman a dans sa maison, et dans la suivante, le duo s’entraîne dans un bureau faiblement éclairé. La paire se réunit à la fin de la bande-annonce, les deux combattant les mêmes méchants.

Batman répond à l’appel vidéo du Riddler. Image de Warner Bros. Pictures

Sans oublier que le méchant le plus rusé de l’univers de Batman, le Riddler, semble être un aficionado de FaceTime – enfin, du moins pour avoir essayé d’effrayer ses ennemis. Après que Batman accepte un appel d’un contact inconnu, un symbole de point d’interrogation crayeux apparaît sur son écran, avec une figure qui est vraisemblablement le Riddler entrant rapidement dans le cadre. Une scène distincte montre le Riddler regardant dans l’appareil photo de son téléphone avec un seul globe oculaire couvert de lunettes.

La bande-annonce bourrée d’action nous donne un avant-goût de tout ce qui va arriver dans The Batman – des poursuites en voiture bourrées d’action dans la Batmobile, une romance possible entre Batman et Catwoman et les appels FaceTime bizarres du Riddler. Le Batman devait initialement sortir cette année, mais les retards causés par la pandémie l’ont repoussé jusqu’au 4 mars 2022.