La dernière bande-annonce de Black Widow joue avec nos émotions ⋆ .

Cela fait près de deux ans que le dernier film Marvel, Spider-Man: loin de chez soi, est sorti en salles. Bien sûr, nous avons eu WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier pour nous aider, mais rien ne se compare à l’excitation animée de cette projection nocturne d’ouverture du dernier épisode de MCU (Dieu me manque tellement les cinémas). Maintenant, après tant de retards liés aux panini, les fans pourront enfin voir Black Widow, qui sortira simultanément dans les salles et sur Disney + avec un accès en première le 9 juillet 2021.

Nous savons déjà que Black Widow se concentrera sur le retour de Natasha en Russie pour affronter son passé, ainsi que sur l’introduction de Black Widow 2.0, Yelena Belova (Florence Pugh). On sait aussi que le film se déroule après les événements de Captain America: Civil War mais avant le début d’Avengers: Infinity War.

Et pourtant, cette bande-annonce joue avec nos émotions en rappelant Natasha rejoignant les Avengers, combattant Ultron, et oui, son sacrifice sur Vormir pour sauver Hawkeye et gagner la pierre d’âme dans Avengers: Fin de partie. «J’ai commis des erreurs, en choisissant entre ce que le monde veut que vous soyez et qui vous êtes.»

J’ai aussi fait des erreurs, comme regarder cette bande-annonce un samedi matin et rester coincée dans mes sentiments de Natasha Romanoff. La bande-annonce se poursuit avec Natasha en disant: «Nous devons retourner là où tout a commencé», alors qu’elle retourne en Russie pour rencontrer sa sœur et camarade Black Widow Yelena. Nous avons également un aperçu de leur enfance ensemble en Russie, avec leur père Alexei Shostakov, alias Red Guardian (David Harbour). Harbour grogne, «mes filles sont les filles les plus dures du monde».

Nous voyons également leur mère, Melina Vostokoff alias Iron Maiden (Rachel Weisz) s’excuser auprès de Natasha en disant: «Nous avions nos commandes et nous avons joué nos rôles», Natasha répondant que rien de tout cela n’était réel. Finalement, Black Widow et sa famille affronteront le méchant Taskmaster, dont la mémoire photographique lui permet d’étudier et de s’adapter au style de combat de son adversaire.

Taskmaster dirige actuellement la Red Room, le programme d’élite russe de lavage de cerveau et de formation d’espionnage qui transforme les femmes en assassins mortels, connus sous le nom de Black Widows. Il y a fort à parier que Natasha et son équipe travailleront au démantèlement de la salle rouge et à la libération des veuves noires.

Ce qui est le plus intéressant, c’est la dynamique en jeu avec Natasha et sa famille. Sont-ils liés au sang ou leur famille faisait-elle partie du protocole de formation de la salle rouge? Alexei et Melina jouaient-ils des rôles ou ont-ils un lien authentique avec leurs filles? Si ce film se penche sur la parentalité d’espionnage russe à la The Americans, ce serait un développement émotionnel passionnant pour le MCU.

Bien sûr, le MCU nous a offert de nombreux drames familiaux, des problèmes de papa de Tony Stark à la femme et aux enfants de Hawkeye. Mais nous n’avons jamais eu de film MCU qui se concentre spécifiquement sur la façon dont la dynamique familiale se joue dans ce monde. Bien sûr, les Avengers sont une famille à eux seuls, mais je suis enthousiasmé par les profondeurs émotionnelles troubles que Black Widow suggère d’explorer.

Ou du moins je le serai, une fois que j’aurai surmonté cette version chorale du thème des Avengers qui termine la bande-annonce. Je vais bien, il pleut juste sur mon visage.

