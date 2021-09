La dernière bande-annonce de Death Stranding Director’s Cut

Kojima Productions a publié la bande-annonce finale de Coupe du réalisateur de Death Stranding avant la sortie du jeu plus tard ce mois-ci. La bande-annonce, qui a été éditée par le créateur Hideo Kojima lui-même, s’est concentrée sur l’ambiance du jeu tout en présentant de nouvelles fonctionnalités comme la piste de course.

La bande-annonce elle-même montre des visuels clés du jeu tandis que Goliath de Woodkid joue tout au long. Il n’y a pas une tonne de nouvelles histoires si vous avez déjà joué au jeu, mais la bande-annonce met en évidence l’ambiance générale du jeu sans rien révéler à ceux qui ne l’ont pas encore joué. Et comme avant le jeu original, la fin de la bande-annonce met l’accent sur les acteurs incarnant les différents rôles du jeu.

Pour sa part, Kojima a expliqué sur Twitter que le jeu n’était pas fortement promu car ce n’était pas un nouveau jeu, bien qu’il ait édité la bande-annonce de toute son âme.

Death Stranding Director’s Cut apporte le dernier jeu de Kojima Productions sur PS5 avec toutes les fonctionnalités supplémentaires correspondantes. Non seulement il existe désormais une prise en charge ultra-large et Dualsense, mais il existe également de nouveaux contenus, à la fois dans l’histoire et dans le gameplay.

Death Stranding est sorti en 2019 sur PS4, et bien que certains l’aient trouvé un peu ennuyeux et déroutant, il a réussi à recevoir des critiques positives et à vendre plus de 5 millions d’exemplaires. Une version PC est sortie en 2020 avec des améliorations supplémentaires, bien que le prochain Director’s Cut promet d’être la version définitive dans un avenir prévisible.

Death Stranding Director’s Cut sortira le 24 septembre sur PS5 et coûtera 49,99 $.