C’est la première semaine de Le faucon et le soldat de l’hiver (FATWS), avec le premier épisode de la série télévisée limitée qui devrait faire ses débuts le 19 mars sur Disney +. Marvel a offert aux fans de MCU un week-end la semaine dernière afin qu’ils puissent se regrouper après les événements de WandaVision. Nous devrons tout oublier sur Wanda et Vision alors que nous passons à un genre différent. Bien avec Faucon, nous revenons en fait au contenu régulier des super-héros Marvel, où l’action et la comédie dominent l’intrigue. Mais il y a une chose qui ne changera pas. Nous laissons un couple inhabituel derrière nous pour découvrir un autre duo improbable. Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) ne sont pas impliqués dans une relation amoureuse, mais il y aura un autre type d’amour là-bas.

Alors que nous nous rapprochons du premier FATWS épisode, la poussée marketing de Marvel ne fera qu’augmenter. Les premières critiques et interviews avec les acteurs et l’équipe sont déjà publiées, tout comme Marvel publie plus de séquences sur les réseaux sociaux. Après que les courts clips de vendredi aient fait parler les gens, Marvel a publié lundi la finale Le faucon et le soldat de l’hiver bande annonce. La vidéo dure environ deux minutes et comprend de nombreuses nouvelles séquences passionnantes.

Si les derniers clips étaient axés sur le côté amusant des choses, attirant l’attention sur la relation hilarante entre les deux protagonistes. Mais la bande-annonce finale souligne le sérieux de tout cela. Ils peuvent être ennuyeux avec tout ce qu’ils font, mais Sam et Bucky n’hésiteront pas à faire le travail à leur manière, comme ils l’ont fait auparavant. Il n’y a pas de Steve (Chris Evans) cette fois-ci, mais ils auront une autre aide – Sharon Carter (Emily VanCamp) est de retour.

La bande-annonce finale nous donne les scènes qui fournissent plus de contexte pour tous les Faucon clips que nous avons vus jusqu’à présent. On nous montre que Sam a pris au sérieux le passage du bouclier par Steve. Il s’est entraîné avec après les événements de Fin du jeu, en apprenant à exécuter ces figures défiant la gravité que Cap rendait si faciles.

Mais Sam ne sera pas autorisé à porter le costume Captain America – ou il ne le voudra peut-être pas. Nous ne voyons pas son visage, mais c’est l’agent américain (Wyatt Russell) sur ce terrain de football, et nous en savons beaucoup sur les autres bandes-annonces. Les États-Unis voudront continuer à utiliser le symbole Captain America, en particulier en ces temps – après les événements de Fin du jeu – et c’est l’agent américain qui obtiendra l’honneur. Sam, portant l’armure Falcon, pourra apparemment utiliser le bouclier à un moment donné plus tard dans la série.

La nouvelle bande-annonce indique clairement que peu importe qui est Captain America, Sam et Bucky devront s’associer pour un combat qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Cela ressemble étrangement à ce que disait le vieux Cap.

La dernière bande-annonce de Marvel nous donne également un aperçu des méchants de la série. Avec son masque violet, le baron Zemo (Daniel Brühl) sera le principal méchant. Mais nous aurons un autre groupe qui pense apparemment que ce monde leur appartient. Quels que soient ces méchants, ce ne sont pas des androïdes, des extraterrestres ou des sorciers. Nous en savons beaucoup sur l’échange hilarant de Sam et Bucky.

Il est probable que la plupart des scènes incluses dans la bande-annonce proviennent du premier épisode, mais nous devrons attendre vendredi pour le confirmer. Et nous aurons probablement beaucoup plus d’action dès le début du spectacle par rapport à WandaVision, cela semble certain. La bande-annonce finale et un deuxième clip que Marvel a publié dimanche suivent ci-dessous.

