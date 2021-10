La dernière bande-annonce de Little Devil Inside est toutes sortes de choses étranges et merveilleuses

Vous vous souvenez peut-être Petit diable à l’intérieur de sa précédente sortie dans un autre état des lieux : le jeu a fait ses débuts au salon Sony E3 2020 avec une mystérieuse bande-annonce qui n’a pas vraiment révélé trop la prémisse réelle du jeu.

La dernière bande-annonce n’a pas vraiment rendu quelque chose de plus clair, mais au moins nous avons un peu plus de contexte pour tout ce qui se passe dans le jeu vidéo de rôle à la troisième personne, action-aventure 3D de Neostream (oui, c’est une bouchée).

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

La nouvelle vidéo montre un gameplay; nous examinons la traversée de la carte du monde – où des troupeaux de moutons peuvent bloquer votre chemin et les PNJ peuvent converser avec vous – et certains intérieurs également. Il y a de beaux visuels en jeu, montrant ce que Unreal Engine peut faire sur PlayStation 5 avec de jolis effets d’inclinaison et de décalage, donnant à l’ensemble une sorte de boîte à jouets. L’éclairage tamisé et son fonctionnement sur les océans, les biomes arctiques et les déserts sont vraiment impressionnants.

Nous obtenons un bref aperçu de l’artisanat et des combats contre la foule ennemie, ainsi qu’un aperçu des compagnons de voyage et du monde de Little Devil Inside en général. Vous pouvez en savoir plus sur la carte du monde dans le jeu sur le blog PlayStation, où le responsable de la production du jeu explique plus en détail comment le monde va vous impacter dans le jeu.

« Le jeu ne consiste pas à améliorer le personnage aussi rapidement que possible et à parcourir tout le contenu rapidement », a déclaré John Choi, sur le lien. « En tant que tel, le rythme du jeu est conçu pour essayer de toucher les émotions du joueur en lui donnant suffisamment de temps et d’espace et lui permettre de « prendre » les différentes atmosphères. Par conséquent, pas de voyage rapide. «

C’est un jeu particulier, c’est sûr. Mais d’une manière vraiment attachante.

Il n’y a toujours pas de date de lancement pour le titre, bien qu’il soit le plus proche de l’étrange état des lieux de la nuit dernière. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui a été montré hier soir, vous pouvez consulter l’annonce de la bêta ouverte de King of Fighters 15, la révélation PlayStation de Death’s Door, la nouvelle mise à jour Bugsnax, la programmation PS Plus divulguée de novembre ou la bande-annonce de révélation de Deathverse: Laissez-le mourir.