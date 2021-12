La dernière bande-annonce de Metal Hellsinger est Doom rencontre Rock Band

Metal Hellsinger, un prochain FPS basé sur le rythme, vient de lancer sa dernière bande-annonce aux Game Awards 2021. Alors que la bande-annonce elle-même était relativement brève, elle montrait comment la mécanique du jeu de tir fonctionnait aux côtés de la musique et réitérait la liste de collaborateurs étoilés du jeu de la communauté du heavy metal.

Présenté par le guitariste et chanteur principal de Trivium Matt Heafy et narré par l’acteur de jeux vidéo Troy Baker, Metal Hellsinger se concentre sur un protagoniste démoniaque qui tire et se fraie un chemin à travers l’enfer. « Il y avait une âme », dit le personnage de Baker. « Il y avait de la musique à l’intérieur. Ils l’ont appelée l’inconnue.

Vous pouvez découvrir par vous-même la nouvelle bande-annonce des Game Awards 2021 ci-dessous.

Encore une fois, la bande-annonce n’est pas particulièrement longue, bien qu’il soit facile de voir ce que le développeur The Outsiders recherche ici. Le combat est aussi rapide que ce que vous attendez d’un tireur comme Doom, bien que l’interconnectivité entre les systèmes et la musique métal soit beaucoup plus prononcée. Comme indiqué dans la bande-annonce, l’objectif principal de Metal Hellsinger est de vous faire « tuer au rythme ».

En plus de Heafy, Metal Hellsinger proposera également de la musique d’Alissa White-Gluz d’Arch Enemy, Randy Blythe de Lamb of God, Björn Strid de Soilwork, Dennis Lyxzén de Refused, l’acteur et chanteur James Dorton, Tatiana Shmayluk de Jinjer et Mikael Stanne de Dark Tranquility. Il est possible qu’encore plus d’artistes soient révélés à une date ultérieure, bien que la programmation soit déjà assez ridicule en l’état.

Metal Hellsinger arrive sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S en 2022.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.