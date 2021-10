La dernière bande-annonce de The Batman voit le Dark Knight de Robert Pattinson affronter le Riddler

Le Batman a fait ses débuts samedi dans une toute nouvelle bande-annonce au DC FanDome, montrant le meilleur aperçu de la vision de Robert Pattinson sur Dark Knight et promettant une version encore plus sombre et plus graveleuse de Gotham’s Caped Crusader que toutes celles qui ont déjà tourné au cinéma.

Situé à quelques années de la carrière de Batman en tant que super-héros, The Batman promet de montrer non seulement un aperçu des débuts de Batman, mais de nombreux autres proto-méchants et alliés, dont Zoë Kravitz en tant que Catwoman, Jeffrey Wright en tant que James Gordon, Andy Serkis comme Alfred, et Colin Farrell comme Le Pingouin.

La nouvelle bande-annonce donne également un premier aperçu du point de vue de Paul Dano sur l’emblématique méchant de Batman, le Riddler, qui semble opter pour une version beaucoup plus effrayante et de style tueur en série du personnage (par opposition au campier, filou que la plupart Les adaptations de Riddler se dirigent vers). « Qu’y a-t-il de noir, de bleu et de mort partout ? nous l’entendons demander. Un plan d’ouverture dans la caravane montre un homme que nous ne voyons que de dos assis à un comptoir de restaurant en train de boire une tasse de café à l’arrivée des flics. Il lève les mains, ils le claquent sur le comptoir pour le menotter et alors qu’il est emmené, on voit le signe indubitable du Riddler dans la mousse du café au lait qu’il laisse derrière lui : un point d’interrogation.

Cette dernière bande-annonce donne une ambiance très différente des précédentes itérations de la saga Batman; il équilibre la lumière et l’obscurité d’une manière qui lui donne presque un effet de film noir. Nous n’en apprenons pas beaucoup plus sur les personnages, mais nous avons certainement l’impression que ce jeune Batman ne s’est pas encore tout à fait identifié comme un héros. Prenez la façon dont il décrit le Bat Singal : « La peur est un outil. Lorsque cette lumière frappe le ciel, ce n’est pas seulement un appel. C’est un avertissement.

Pattinson et sa co-star Zoe Kravitz, qui incarne une mystérieuse Selina Kyle/Catwoman, ont été rejoints par le réalisateur Matt Reeves lors d’une table ronde avant la sortie de la bande-annonce. Pattinson a déclaré que cette version du Caped Crusader « sait vraiment ce qu’il fait quand il met le capot. Il est un peu hors de contrôle. Il n’a pas vraiment défini ce qu’est Batman… il devient ce genre de créature étrange.

La bande-annonce originale du film – publiée il y a plus d’un an lors de l’événement DC FanDome de 2020 – n’offrait qu’un simple aperçu du film, basé sur la petite quantité de séquences que Reeves a pu filmer avant que COVID-19 ne provoque l’arrêt de la production en Mars 2020. Le tournage a également été contraint de s’arrêter à nouveau en septembre de la même année, quelques jours seulement après le redémarrage de la production lorsque Pattinson a été testé positif pour COVID.

Cela a été une longue route vers les théâtres pour The Batman; le film devait à l’origine sortir en salles le 21 juin, mais a d’abord été repoussé au 1er octobre. Il devrait maintenant ouvrir dans les salles le 4 mars 2022.