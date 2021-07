La dernière bande-annonce du duel : regardez Adam Driver, Matt Damon et Ben Affleck se lancer dans Game Of Thrones

En un clin d’œil et dans les pires circonstances, de bons amis peuvent devenir des ennemis brutaux. Le dernier film de Ridley Scott, The Last Duel, raconte une histoire vraie qui illustre une situation si triste, alors qu’Adam Driver et Matt Damon s’affrontent dans le dernier duel approuvé par l’État français. Co-vedette avec Ben Affleck et Jodie Comer, ce conte ressemble presque à quelque chose de Jeu des trônes, et d’après ce que nous avons vu dans la première bande-annonce, il ressemble également beaucoup à la série HBO.