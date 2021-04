La dernière bascule du vaccin donne le jeu du vaccin ⋆ .

par le Dr Meryl Nass, Global Research:

Tous les articles de Global Research peut être lu dans 51 langues en activant le «site Web de traduction» menu déroulant sur la bannière du haut de notre page d’accueil (version bureau).

***

Le vaccin Astra-Zeneca «bon marché et facile à conserver» «bourreau de travail» provoque des caillots sanguins en général, et en particulier des caillots dans les sinus veineux du cerveau, qui ont tué ou blessé un certain nombre de personnes, en particulier des femmes de moins de 55 ans.

L’Agence européenne des médicaments, le régulateur de l’Union européenne, a déclaré qu’elle enquêtait sur au moins 44 cas de caillots cérébraux rares et au moins 14 décès parmi environ 9,2 millions de vaccinations dans 30 pays européens …

Au 29 mars, le régulateur allemand a signalé 31 cas de caillots sanguins inhabituels chez 2,7 millions de personnes vaccinées avec le vaccin AstraZeneca, dont neuf sont décédées.

Le vaccin J et J était associé à des caillots sanguins dans ses données d’essais cliniques présentées à la FDA. Les deux vaccins utilisent un vecteur adénovirus pour délivrer l’ADN DS qui code pour la protéine de pointe, et la machinerie cellulaire humaine produit cette protéine, pendant une période de temps incertaine en quantités incertaines. Ainsi, la coagulation sanguine peut être due au vecteur adénovirus, ou à la protéine de pointe, ou à quelque chose de complètement différent.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Les vaccins à ARNm utilisent l’ARNm pour coder le pic, en utilisant des machines cellulaires pour produire la protéine de pointe. Le résultat final des 4 vaccins est similaire, et encore une fois, nous ne savons pas pendant combien de temps le corps produit cette protéine.

Si le pic lui-même induit une coagulation, ce qui est une hypothèse raisonnable que les scientifiques ont avancée, mais qui n’est pas prouvée, les 4 vaccins seraient alors thrombogènes (induiraient la coagulation). Le Dr Patrick Whelan a tenté d’avertir la FDA de cette possibilité, mais a été ignoré. Il a écrit:

Meinhardt et coll. (Nature Neuroscience 2020, sous presse) montrent que la protéine de pointe dans les cellules endothéliales du cerveau est associée à la formation de microthrombi (caillots), et comme Magro et al. ne trouve pas d’ARN viral dans l’endothélium cérébral. En d’autres termes, les protéines virales semblent provoquer des lésions tissulaires sans répliquer activement le virus. Est-il possible que la protéine de pointe provoque elle-même les lésions tissulaires associées à Covid-19? Nuovo et al (sous presse) ont montré que dans 13/13 cerveaux de patients atteints de COVID-19 mortel, des pseudovirions (protéines de pointe, d’enveloppe et de membrane) sans ARN viral sont présents dans l’endothélium des microvaisseaux cérébraux.

C’est une information effrayante, qui donne un indice fort de la toxicité potentielle de la protéine de pointe.

*

Comment 20 pays ont-ils traité le problème de la coagulation?

Tout d’abord, ils ont interrompu les vaccinations jusqu’à ce qu’ils puissent examiner toutes les données disponibles et aligner leurs récits. Ils ont ensuite décidé que le vaccin AZ provoquait des caillots. Mais vous ne pouvez pas gaspiller le vaccin Covid (sauf si vous êtes Emergent BioSolutions), il a donc dû être utilisé. Mais chez qui? Dans les pays les plus pauvres bien sûr. Mais qu’en est-il des fournitures déjà achetées par l’Europe occidentale?

Les dirigeants de la santé publique ont eu une excellente idée. Restreignez-le, juste pour les personnes âgées. S’ils meurent, il y a presque toujours une condition préexistante à blâmer. Mais apparemment, cela ne suffisait pas. Ils ont donc commencé à tester ce vaccin chez les enfants.

Quelques pays ont complètement arrêté le vaccin AZ.

La France, l’Allemagne, la Suède et le Canada font partie de ceux qui limitent son utilisation chez les jeunes, tandis que le Danemark et la Norvège ont maintenu une pause complète.

Pouvez-vous imaginer ce que dit le consentement éclairé? «Nous testons un vaccin connu pour provoquer des caillots sanguins mortels chez les enfants, qui ne contractent presque jamais un Covid sévère – donc les avantages ne dépasseront pas les risques du vaccin dans ce groupe démographique. Votre enfant est plus à risque de mourir du vaccin que de la maladie. » Combien de parents signeraient? De toute évidence, il doit y avoir des mensonges sur le formulaire de consentement. Voici un cas juridique pour vous, avocats britanniques.

Au moment où j’écrivais ceci, la nouvelle est apparue que les essais cliniques du vaccin AZ chez les enfants ont finalement été suspendus, juste aujourd’hui. C’est 2 à 3 semaines après l’apparition du problème de coagulation sanguine.

Dans quelle mesure le vaccin Astra-Zeneca fonctionne-t-il chez les personnes âgées? Il y a seulement deux mois, les dirigeants de la France et de l’Allemagne nous ont dit:

Les responsables allemands affirment que le vaccin Astra-Zeneca n’est efficace qu’à 8% chez les personnes de plus de 65 ans. Le président français Macron s’est plaint à l’Agence France Press que le vaccin AZ n’était que «quasi inefficace pour les personnes de plus de 65 ans».

Ainsi, afin d’épuiser l’offre, ou peut-être à d’autres fins, l’Allemagne n’utilisera désormais le vaccin que chez les plus de 60 ans, et la France ne l’utilisera que chez les plus de 55 ans – qui sont les groupes d’âge dans lesquels ils prétendaient ne pas l’avoir fait. ne fonctionne pas.

En savoir plus sur GlobalResearch.ca