La dernière bataille Mick contre Mazepin n’est qu’une “course difficile”

Le patron de Haas, Guenther Steiner, a déclaré que la dernière bataille entre Mick Schumacher et Nikita Mazepin n’était qu’une “course difficile” entre le duo.

La rivalité entre les recrues s’est intensifiée au sixième tour à Bakou lorsque les deux sont presque entrés en collision lors de la course folle vers la ligne d’arrivée et le duo a été impliqué dans une autre querelle sur piste au début du Grand Prix de France.

Les actions de Mazepin ont une fois de plus suscité la colère de Schumacher, qui a déclaré qu’il allait à nouveau parler à l’équipe Haas de la façon dont son coéquipier se comporte pendant les courses de roue à roue.

Mais Steiner a minimisé le dernier incident entre les deux, où Schumacher a été contraint de quitter la piste au virage 4 lorsque Mazepin a fait irruption.

“Pour être honnête, quand c’est arrivé, je ne l’ai pas bien vu”, a déclaré Steiner.

« J’ai besoin d’une caméra aérienne ! J’ai parlé avec les deux et je pense que dans les circonstances c’était la course, mais ce n’était en aucun cas injuste.

« À mon avis, c’était une course difficile. Mick a tenté de dépasser George [Russell] Je pense que j’ai dû ralentir parce que cela ne s’est pas produit, et Nikita a saisi sa chance et est entré à l’intérieur.

“J’ai parlé avec les deux parce que je ne voyais pas complètement l’image, alors je suis arrivé à la conclusion que c’était de la course mais ce n’était pas injuste.”

Essa briga do Schumacher x Mazepin ainda vai render muita lambança… pic.twitter.com/q2rv0jsjUw – Blog Formule 1 (@blog_formula1) 20 juin 2021

Mäzenin n’a pas non plus fait grand cas de l’incident et a déclaré qu’il ne faisait que saisir une opportunité que Schumacher avait créée.

“J’ai saisi une opportunité quand elle s’est présentée”, a déclaré Mazepin.

« Je pense que c’est bien parce que les opportunités ne se présentent pas très souvent étant à l’arrière, malheureusement juste un manque de rythme à la fin.

“Je pense que commencer par la stratégie alternative pour essayer quelque chose de différent n’était pas le meilleur parce que je pense que beaucoup d’équipes ont été rattrapées par l’usure des pneus plus importante que prévu, et il est difficile de juger la gestion des pneus étant de l’autre jeu de pneus.

«Mais néanmoins j’ai eu une opportunité en début de course, je l’ai saisie, juste pas assez de rythme vers la fin. Malheureusement, ces médiums ne durent pas très longtemps, ils ont donc été terminés avant la fin de la course.

Schumacher a toujours pu terminer devant Mazepin au Grand Prix de France – ce qu’il a réussi à faire dans toutes les courses sauf une jusqu’à présent dans cette campagne 2021.

