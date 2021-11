La dernière campagne d’Amazon Pay #AbHarDinHuaAasan présente la puissance des paiements numériques

Le film retrace l’évolution des paiements numériques et illustre la confiance, la commodité et les récompenses offertes par Amazon Pay.

Amazon Pay a lancé une campagne numérique #AbHarDinHuaAasan soulignant la commodité et la sécurité des paiements numériques sur la plate-forme et son impact positif sur des millions de clients à travers l’Inde. La campagne se déroule avec un film numérique qui célèbre l’évolution de l’argent et diverses activités commerciales, de l’argent liquide au numérique, à travers les générations. Il montre en outre comment Amazon Pay peut être utilisé pour payer n’importe qui, n’importe où, sans effort et instantanément. Pour Mahendra Nerurkar, PDG et vice-président d’Amazon Pay India, au cours des dernières années, les paiements numériques sont devenus une partie intégrante de la vie de chacun. « Amazon Pay s’efforce en permanence de fournir une expérience de paiement fiable, pratique et gratifiante à des millions de clients et de petites entreprises. #AbHarDinHuaAasan est notre effort pour démontrer comment les paiements numériques simplifient la vie quotidienne de ces parties prenantes. Grâce à cette campagne, nous avons capturé diverses perspectives et histoires qui renforcent encore le sentiment de confiance autour des paiements numériques et favorisent l’adoption », a-t-il ajouté.

Le film de la campagne capture un éventail de cas d’utilisation, c’est-à-dire les achats sur un marché ou en ligne, les recharges et les factures de services publics, le paiement au personnel de livraison, etc. pour montrer la commodité des paiements via Amazon Pay. Il raconte également comment Amazon Pay a permis aux propriétaires de petites entreprises tels que les vendeurs de rue de commencer à accepter les paiements numériques de manière transparente. Enfin, il touche les accords les plus doux en décrivant le bonheur associé à des paiements fiables et sans tracas.

Amazon Pay propose un large éventail de cas d’utilisation allant du paiement des factures de services publics et des factures de restaurant à la réservation de billets de voyage, au transfert d’argent et bien plus encore. Les clients peuvent utiliser différents modes de paiement sur Amazon Pay, notamment Amazon Pay Later, la carte de crédit Amazon Pay ICICI Bank et Amazon Pay UPI pour effectuer leurs achats en toute transparence. Ils ont également la possibilité d’étendre leur budget et d’acheter leurs articles préférés dans des catégories telles que l’électronique, les appareils ménagers, la beauté et la mode, les billets de voyage, l’or numérique et bien plus encore.

