La dernière campagne d’Olay India met en lumière l’importance des rituels de soins de la peau

La marque de soins de la peau haut de gamme Olay India a lancé une nouvelle campagne mettant en vedette l’ambassadrice de la marque Tara Sutaria. Selon l’entreprise, la campagne est basée sur l’idée que les femmes d’aujourd’hui continuent de s’épanouir sans crainte malgré les défis qui peuvent les freiner dans le voyage.

Le film d’Olay présente Sutaria dans son élément fonceur lors d’une séance photo. Avec la campagne, la marque souligne l’effet durable d’une bonne routine de soin de la peau et encourage les jeunes femmes à être sereines et #GlowUp en toute confiance. «Je crois que grandir est une phase passionnante de la vie et cela nous encourage vraiment à regarder ce qui est important. Même s’il y aura toujours des jours difficiles et des jours formidables, pour moi, un peu de soins personnels va un long chemin. Cela peut être aussi simple qu’une routine de soins de la peau ou écouter de la musique. L’ajout du Olay Power Duo à ma routine matinale de soins de la peau aide à donner à ma peau une apparence fraîche même après une longue journée. J’aimerais encourager plus de femmes à briller et à posséder votre éclat 24 heures sur 24 avec Olay », a déclaré Sutaria.

« Chez Olay à travers le monde, nous avons toujours accordé la priorité aux besoins de la peau des femmes. Les femmes d’aujourd’hui poursuivent sans crainte leurs rêves et sont imparables. Avec notre nouvelle campagne, nous voulons que les jeunes femmes saisissent la journée et brillent avec le Olay Power Duo à leurs côtés. En tant que marque dédiée à toujours offrir le meilleur pour les femmes, nous espérons vraiment que cela rapprochera nos consommatrices de la maîtrise de leur éclat, d’autant plus qu’elles se lancent dans le monde avec les multiples rôles qu’elles jouent », Rohini Venkateswaran, vice-président , a ajouté Olay India.

« L’héritage des experts en soins de la peau d’Olay s’étend sur des décennies. Faisant avancer ce puissant héritage, l’objectif principal de la marque était d’établir des liens significatifs avec les jeunes femmes indiennes et d’établir une pertinence dans leur vie d’adulte. Mettant en vedette Tara Sutaria, la narration reflète une phase difficile dans la vie d’une femme : devenir adulte et comment elle s’inquiète souvent de ses effets sur sa peau à la fin de la journée. L’idée était d’encourager les jeunes femmes à profiter au maximum de la vie avec l’offre double force du Olay Power Duo et de leur assurer qu’Olay est à leurs côtés. La campagne est également lancée sur toutes les plateformes médiatiques, de la télévision aux médias sociaux et imprimés », a déclaré Emmanuel Lalleve, directeur créatif exécutif de Publicis Singapore.

