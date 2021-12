La dernière carrière de Kimi Raikkonen

09/12/2021

Le à 14:34 CET

Kimi raikkonen (Espoo, 1979) dit au revoir ce dimanche à la Formule 1 dans son 350e grand prix, dans la course qui lève le rideau de la Coupe du monde 2021 à Abu Dhabi. Il abandonne avec 21 victoires, 18 pole positions, 46 meilleurs tours et 103 podiums, en plus d’un titre mondial et de deux vice-champions. Un bel équilibre pour le dernier pilote à avoir offert un titre à Ferrari. Aujourd’hui, chez Alfa Romeo, il a hâte de se mettre en travers du sport qui l’a fait grandir mais jamais tout à fait à sa place. En fait, il a déjà quitté la F1 en 2009, en jouant dans un extraordinaire reconversion en pilote de rallye. Mais trois ans plus tard, il revient au grill pour continuer à donner un spectacle. Jusqu’à maintenant.

Kimi a fait ses débuts en championnat du monde en 2001 avec Sauber, l’actuelle Alfa Romeo, donc ça ferme la boucle. Durant toutes ces années, il a montré son talent et sa vitesse, mais aussi son caractère capricieux, voire apathique, qui lui a valu à son époque le surnom de ‘Iceman’, homme de glace… et pas seulement parce qu’il est finlandais.

Ses premières victoires et finalistes sont survenues en 2003 avec McLaren et contre Michael Schumacher. Il a répété la deuxième place en 2005 et en 2007, il a signé pour Ferrari, tandis que Fernando Alonso et Lewis Hamilton ils ont joué cette saison dans une impulsion interne tendue à Woking. Kimi a profité de la pagaille et sans faire autant de « bruit », il a remporté trois des quatre dernières courses (et six tout au long de l’année) et a été proclamé champion du monde au Brésil. Il était le dernier champion Ferrari

« Parfois, il est bon de sortir de la politique qui se cache derrière la F1 et de toutes ces absurdités qui entourent la course et le sport », a-t-il déclaré pour expliquer son « évasion » au Championnat du monde des rallyes. Il revient en F1 avec Lotus en 2012. Et chez Ferrari en 2014, aux côtés d’Alonso et plus tard, avec Vettel. Depuis 2019, déjà en route vers la retraite, il rivalise avec des résultats plus discrets chez Alfa Romeo. Après une vie de vitesse sur piste et d’excès en dehors, Kimi Il avoue vouloir passer plus de temps avec sa famille, sa femme Minttu et les petits Robin et Rianna, respectivement âgés de 6 et 4 ans.

« La Formule 1 demande beaucoup de temps, mais cela n’a jamais été l’essentiel pour moi. Ma vie a toujours été à l’extérieur. Il y a des choses plus importantes pour moi. Aujourd’hui, mes horaires affectent toute ma famille et j’attends la journée avec impatience. dans le qui n’a rien de prévu et peut faire ce qu’il veut », dit-il Räikkönen.

Après plus de 20 ans dans la catégorie reine, Kimi souligne 2007 comme sa meilleure année et souligne Michael Schumacher comme son rival le plus coriace. « J’ai couru contre Michael pendant de nombreuses années, nous avons eu de très bons combats. Chaque année, il y avait des bons et des mauvais moments, comme dans la vie. Si pendant quelques années ça n’avait pas été amusant, je ne serais pas resté aussi longtemps. Ce n’est pas le cas. toujours la plus belle chose de sortir de chez soi et de voler pendant dix heures, mais quand tu peux accomplir ce pour quoi tu es venu vendredi, samedi et dimanche, c’est bien. J’ai dit que je suis, je suis ravi que ce soit fini « , phrase Räikkönen.

En ce sens, Alfa Romeo lui a dédié un message très révélateur sur le châssis de sa monoplace pour Abu Dhabi: « Kimi, on te laisse tranquille. »

Dites-le en carbone: Alfa Romeo Racing ORLEN présentera un message de livrée pour Kimi et Antonio à Abu Dhabi 🤩 pic.twitter.com/jh3HYKkl0X – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 9 décembre 2021

« Kimi va nous manquer. J’aime beaucoup la façon dont il aime ce sport. Il est en F1 depuis de nombreuses années, il est très honnête, toujours. Quand il enlève son masque ‘Iceman’, loin du paddock, tu découvres que Kimi C’est une bonne personne, différente. Il a été incroyable pour la F1 et il va nous manquer », résume-t-il. Fernando Alonso