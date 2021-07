la dernière chance de renverser Pogacar

15/07/2021 à 00h44 CEST

HONORAIRES AU GAGNANT DE LA DIX-HUITIEME ETAPE DU TOUR DE FRANCE 2021

Jeudi 15 juillet

Dernière chance pour les grimpeurs de faire la différence sur le Tour de France avec la montée finale vers Luz Ardiden et le passage par le Tourmalet. La scène a des teintes anciennes lorsqu’elle traverse deux des ports qui ont accumulé le plus de différences et d’histoires autour d’eux lors du gala. Le général semble résolu avec un Tadej Pogacar qui a activé le mode économiseur, malgré avoir remporté la dernière étape. Le Slovène n’a plus dépassé l’indice d’octane comme il l’était la semaine dernière et certains favoris sont vus avec des options pour perdre leur siège dans la lutte pour la scène.

Il s’agit de Richard Carapaz et Jonas Vingegaard, qui ont tenté en vain de battre le leader de la course lors de leur dernier face-à-face dans l’ascension du Col du Portet. A cette occasion, il y aura deux ports de catégorie spéciale comme juges de la course et la lutte pourra se déchaîner dans le très rude Tourmalet. Le colosse des Pyrénées est long de 17 kilomètres et présente une pente moyenne et continue de 7,4% de dénivelé. Il n’y a pas de place pour des atterrissages enchaînant plus de 10 kilomètres à plus de 8,5% et le tout en partie finale.

Après sa victoire de la veille, Tadej Pogacar est présenté comme la meilleure option à la cote [3.00] Il est fort probable que le peloton ne permettra pas à nouveau une fuite de niveau comme cela s’est produit la veille. Si l’on pense qu’à cette occasion, les autres favoris agiront avec plus de tête lorsqu’ils se verront dans le duel avec Pogacar, on peut opter pour un Carapaz qui a lancé une attaque dévastatrice à 1,5 kilomètre la veille et qui a failli prendre le scène par elle. L’Équatorien négocie à [9.00], tandis que son pote Vingegaard négocie à [6.00].

Nous sommes puissamment frappés par le fait qu’Enric Mas, l’Espagnol le mieux placé au classement général avec la septième place, ne reçoive qu’un quota de victoire d’étape en [126.00]. Il est vrai que le Majorquin a perdu plus de deux minutes lors de la dernière journée, mais sa réputation de bon coureur de fond et sa seule balle à remporter une étape de ce Tour font que ce quota nous paraît recommandable. Un bon prix a également un Miguel Ángel López qui n’a rien à perdre au quota [17.00].

Enfin, nous regardons la liste des chasseurs d’étape pour cette journée avec des grimpeurs authentiques avec un pedigree qui n’auront pas l’accent du général ci-dessus. On parle bien sûr d’un Wout Poels qui devra se déplacer pour garder le maillot de la montagne. Le Hollandais se présente [31.00], tandis que son principal concurrent -Nairo Quintana- reçoit également cette contrepartie s’il remporte l’étape. Last but not least, ne perdons pas de vue un Michal Kwiatkowski qui est le meilleur atout d’Ineos pour ne pas faire le vide dans ce Tour en désaccord [26.00]. Le Polonais a rechargé ses batteries hier et sera un réel danger dans ce rendez-vous.