La dernière chance de retrouver Yéremi

16/09/2021 à 19:36 CEST

RC

« J’aimerais récupérer ce qu’il y a de mon fils, c’est mon objectif, c’est l’objectif de toute ma famille et j’aimerais que la justice aille jusqu’au bout & rdquor ;. Ithaisa Suárez, mère de Yéremi Vargas, apprécie les efforts de tous ceux qui ont permis qu’après des années de lutte, le tribunal numéro 2 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ordonne la réouverture du dossier de la disparition de son fils. , qui était fermé depuis 2017.

Passé le délai pendant lequel le Parquet pouvait présenter des allégations (cinq jours), un nouveau délai commence à engager une nouvelle procédure.. Il reste douze mois – qui pourraient être prolongés – pour retrouver Yéremi. Un an pour tenter de découvrir qui a kidnappé le garçon de 7 ans dans sa maison de Vecindario (Gran Canaria) et ce qu’il a fait de lui. « J’ai confiance en la justice et je supplie le coupable, dont nous connaissons tous déjà le nom, de remettre ce qui reste de Yéremi. Si l’enfant n’est pas vivant, ce qui est fort probable, je vous prie de me donner ce qu’il y a là pour que je puisse l’enterrer. Nous en avons besoin & rdquor ;.

‘Le blond’

La mère se réfère à Juan Antonio Ojeda, ‘El Rubio’, l’agresseur sexuel d’un autre enfant et qui a toujours été sous les projecteurs comme le principal suspect. Alors qu’Ojeda purgeait une peine pour agression sexuelle sur un autre mineurIl a expliqué à plusieurs codétenus ce qu’il avait fait avec Yéremi. Il a même avoué que « le garçon est devenu bleu & rdquor ;. Yéremi était cyanosée, une condition qui faisait que sa peau prenait cette teinte dans des situations de stress sévère. “Personne en dehors de la famille la plus proche ne pouvait le connaître, encore moins Antonio Ojeda & rdquor;, ont affirmé ses proches.

Contre les critères de la Garde civile, le juge a classé l’affaire en 2017 lorsqu’il a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour lui reprocher quoi que ce soit.. Les enquêteurs maintiennent qu’El Rubio est l’auteur de l’enlèvement.

La famille du garçon, représentée par l’avocat Marcos García-Montes, a demandé qu’une nouvelle procédure soit convenue et présente au moins trois indications sur lesquelles elle s’appuie. Ils demandent l’abstention du précédent juge d’instruction ; Ils demandent qu’un témoin (alors mineur) atteste qu’il a vu la voiture de ‘El Rubio’ près de la maison de Yéremi le jour de l’enlèvement, et ils exigent qu’une enquête soit menée sur la façon dont Ojeda a pu connaître ces détails intimes de l’enfant.

Quatorze ans de recherche

C’était le jouet de la maison, choyé et adoré. Prématuré. Petit, agité, vif, nerveux et heureux. Yéremi Vargas Suárez est née le 18 juillet 2000. Le « Yéremi & rdquor ;, avec Y, est venu par erreur, bien qu’il soit devenu un symbole. Quand ils ont fait les affiches après sa disparition – prisonniers de la peur et des nerfs – ils ont eu tort de l’écrire. Il n’y a pas d’autre nom qui vous identifie plus.

Ce samedi 10 mars 2007, Yeri, comme on l’appelle à la maison, a fait ses devoirs avec son cousin. JEnsemble, ils sont allés jouer à la console et, plus tard, en plein champ, avec le reste des cousins. Quand le poulet fut sur la table, les enfants entrèrent. Tout le monde sauf Yéremi. Ses proches ont cherché partout, ils ont fouillé inlassablement à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Ils ont fait le tour des parcs, des rues, des serres. “Ne le cherchez pas, ils ont pris Yeri”, a déclaré son grand-père. Quelque temps plus tard, le cube de plage jaune avec lequel il jouait lorsqu’il a été kidnappé est apparu dans une rue voisine.

Le père de Yéremi, écarté

Au milieu de cette transe, Juan Francisco Vargas, le père de l’enfant disparu, a été dénoncé à trois reprises pour des abus sexuels présumés sur trois mineurs (sa fille, et deux filles d’un ex-conjoint). Vargas a fait l’objet d’une enquête pour la disparition de son fils, mais a été exclu. Ithaisa elle-même a demandé que ces cas ne soient pas liés à la disparition de son fils. Enquête pour abus sexuels, l’homme est libre, mais avec une ordonnance restrictive envers les plaignants.