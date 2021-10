La dernière chance pour Bol Bol

Pour les anciens fans de NBA, il n’y avait pas de joueur plus important dans le repêchage de la NBA 2019 que Bol Bol, le fils de Manute Bol, le géant soudanais 2.31 qui a laissé tout le monde bouche bée quand (Bullets, Warriors…) la NBA de Magic Johnson et Larry Bird, et après Michael Jordan, a commencé à se faufiler dans toutes les maisons du monde. À première vue, Bol Bol est arrivé de l’Université de l’Oregon une réplique de son père. Il mesurait 2,18 (un peu moins, mais pas beaucoup), ne pesait que 94 kilos (il faisait même paraître grand le premier Kevin Durant…) et il avait une envergure absolument redoutable (2,34).

Non seulement cela : un examen d’un peu plus près de sa seule année avec les Ducks a montré une sorte d’évolution 2.0, vers le joueur total, dont Manute était : il a eu un coup fatal de trois (52% dans ce cours au Collège) bien qu’avec mécanique un peu lente pour la NBA, et Il était certainement un intimidateur génétique qui était également capable de manipuler le ballon, de courir en transition et de marquer avec un revers mortel. de la moyenne distance. A priori, des armes de joueur extraordinaires.

Mais les doutes étaient également très fondés, et c’est pourquoi il est tombé au numéro 44. Il n’a enseigné ces vertus qu’en neuf matchs à l’Oregon, avant une blessure au pied gauche. Il avait en moyenne 21 points et près de 10 rebonds avec les 52 % susmentionnés en triple, mais l’échantillon était rare et, en plus, de nombreux analystes doutaient de sa capacité à transférer sa supériorité physique à une NBA de joueurs plus courts mais plus forts déjà un type de jeu dans lequel les intérieurs sont de plus en plus appréciés s’ils peuvent sortir par le dessous du rebord (lieu naturel de Bol Bol) et gérer les extérieurs dans les changements après blocage. Dans l’Oregon, il semblait ne pas avoir besoin de s’efforcer de produire, donc on ne savait pas à quel point il allait être sacrifié devant les énormes corps des zones NBA, ni combien un physique comme le sien supporterait dans une Ligue dans laquelle il se jouait à une vitesse d’action beaucoup plus élevée que dans celle de son père.

Le plafond et le risque étaient tous deux très élevés, il est donc finalement tombé au numéro 44 et aux Denver Nuggets, où il a relevé le défi de travailler sur son adaptation. Cela en valait la peine, pour un centre de 2,18 qui a fait des triplés. Ce fut l’occasion pour le fils du légendaire Manute (il est mort en 2010), né au Soudan et installé aux Etats-Unis après le départ de sa famille via l’Egypte et en tant que réfugiés lorsque Manute a été accusé d’être un espion américain au milieu de la Guerre civile soudanaise. Nommé d’après son arrière-grand-père, chef de la tribu Dinka, Bol Bol (qui avait 1,96 à 13 ans) est venu à la NBA avec l’intention de prouver qu’il était bien plus que la version 2.0 de son père. Mais pour l’instant, ça n’a pas été comme ça : en deux saisons, il a disputé 32 matchs avec une moyenne de six minutes, ce qui a également diminué (12,4 en tant que recrue, 5 en deuxième année). Ses moyennes sont de 2,8 points, 1,1 rebonds et 39% en triples. Et il a pratiquement disparu des projecteurs des Nuggets, l’une des équipes les plus compétitives de la NBA, et semblait perdu pour la cause. Il ne lui reste plus que le contrat de cette année, en échange de 2,1 millions de dollars.

Mais Les choses pourraient s’améliorer pour la troisième saison du centre, qui a encore 21 ans. En pré-saison de l’équipe sur la côte ouest, dans les installations de l’Université de Californie à San Diego, c’est devenu la grande surprise que tout le monde cite après les premiers jours d’entraînement. Son entraîneur, Michael Malone, est l’un des plus satisfaits et a précisé que jusqu’à présent il y avait des problèmes d’adaptation et de condition physique qui ont plombé le joueur, qui semble désormais beaucoup plus engagé : « Je pense que Bol Bol est à un très bon niveau. , très régulier. Lorsqu’on lui a posé des questions sur lui… il n’a jamais été question de savoir s’il était assez talentueux. Avec lui, il s’agit de savoir si vous êtes prêt à faire les petites choses, à être cohérent dans vos efforts. Et maintenant, après ces premiers jours, son niveau d’effort a été très bon ».

La presse de Denver parle d’une deuxième unité, les dossards blancs, qui bat la première lors des premiers matchs. On y retrouve Bol Bol, un Bones Hyland avec qui il dit que le pivot développe une chimie remarquable (numéro 26 de la dernière draft), Austin Rivers, Facu Campazzo… Ses coéquipiers ont aussi remarqué le changement à Bol Bol : “Il est comme une licorne, tu ne vois pas beaucoup de joueurs comme lui”dit PJ Dozier. Et Jeff Green a pris personnellement qu’il exploite enfin ses vertus et est au-dessus de lui à chaque séance d’entraînement : « Cette année, il va y parvenir. Et c’est mon engagement, car nous avons besoin de lui ». On verra si ça marche.