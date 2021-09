La dernière collaboration de Fortnite est avec la maison de couture fantaisie Balenciaga

Epic, cet opprimé courageux qui combat courageusement les entreprises avec encore plus de milliards de dollars en banque, a confirmé une autre collaboration de renom pour Fortnite. Cette fois, ce n’est pas une autre marque de jeu notable, ou une star d’Hollywood, mais plutôt une marque de haute couture.

Déploiement à 17h Pacifique / 20h heure de l’Est aujourd’hui (20 septembre) est une collaboration « mode numérique » avec Balenciaga. Étant les t-shirts bon marché d’un type de supermarché, nous avons dû rechercher des détails sur la maison de couture, dont le siège est à Paris et qui comptait au dernier décompte plus de 1300 employés dans le monde.

La gamme comprendra diverses tenues, sacs, pioches et plus encore à obtenir gratuitement, à gagner ou à acheter. Le jeu ajoute également un Temps étranges Featured Hub pendant une semaine à partir du 21 septembre, où vous pouvez poser et essayer de relever des défis.

Étonnamment, Balenciaga propose des versions réelles de la mode à vendre, qui sont principalement des sweats à capuche, des chapeaux et plus encore. En regardant la page du magasin depuis le Royaume-Uni, nous pouvons voir qu’un sweat à capuche coûte 550 £ et une casquette 295 £ ; un peu plus cher que de sortir dans les magasins locaux pour un nouveau chapeau.

Des temps étranges en effet…