La dernière collection impressionnante de papiers peints Pixel de Google célèbre les personnes handicapées dans nos vies

Disponible dès maintenant pour le Pixel 3 et versions ultérieures

Google n’a fait rien de moins que de le clouer ces derniers temps en ce qui concerne les fonds d’écran, et nous ne parlons même pas de la belle magie qu’est Material You. Les téléphones Pixel ont accès à un superbe assortiment de fonds d’écran exclusifs, et aujourd’hui, nous examinons le dernier ensemble, alors que Google partage des designs super colorés qui célèbrent la Journée internationale des personnes handicapées.

Nous avons vu Google publier de superbes collections de papiers peints socialement conscients au cours des derniers mois, avec des ensembles publiés en l’honneur du Mois du patrimoine hispanique, de la Journée de sensibilisation à la santé mentale et, plus récemment, du Mois national du patrimoine amérindien. À ceux-ci, nous pouvons maintenant ajouter ces trois nouveaux designs créés par l’artiste des Premières Nations Dana Kearley.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Bien sûr, les efforts de Google pour accueillir les personnes handicapées vont bien au-delà de quelques fonds d’écran de sensibilisation, et la société continue de nous impressionner avec des outils logiciels puissants qui aident à uniformiser les règles du jeu pour tout le monde. Plus tôt cette semaine, par exemple, nous avons vu le système de sous-titrage automatique de Chrome s’étendre pour prendre en charge un tas de nouvelles langues.

Vous pouvez vérifier tout cela par vous-même dans la section Culture organisée de l’application Fonds d’écran de Google sur les téléphones Pixel.

Le dernier tracker de fitness d’Amazon est tombé à seulement 50 $ avant le lancement de la semaine prochaine

Un bas de Noël parfait

Lire la suite

A propos de l’auteur

Stephen Schenck (253 articles publiés)



Stephen a des sentiments sur les téléphones. Sentiments forts. Des sentiments que vous ne comprendriez pas.

Plus de Stephen Schenck