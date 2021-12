La dernière création de Tesla vaut 50$ et est un best-seller : un sifflet ! | La vie

La célèbre entreprise, connue pour ses avancées technologiques dans le domaine automobile et pour être détenue par Elon Musk, a lancé un sifflet en forme de Cybertruck et il est désormais épuisé.

Il n’y a rien de tel qu’avoir une bonne réputation et un groupe de fervents fans pour vendre n’importe quel produit tel que des beignets. Tesla est l’une de ces entreprises qui a gagné une place dans le ciel des entreprises technologiques sur ses propres mérites.

Ses avancées technologiques et ses véhicules électriques ont bouleversé le marché. Il y a quelques années, il était impensable de penser à une flotte avec la majorité des voitures électriques et maintenant elle semble plus proche que jamais.

Le fait est que maintenant, ils ont publié un nouvel article qui n’a aucune nouveauté technique. C’est un sifflet, qu’ils ont appelé Cyberwhistle et qu’il a une forme un peu particulière. Il s’inspire du Cybertruck, la voiture mythique qui a été présentée il y a quelques années et qui a été traversée par une pierre dans sa présentation.

Il n’a rien de spécial à part sa forme. Toutefois, au prix de 50 $ et épuisé en quelques heures. Il est automatiquement devenu un objet de collection.

Ce qui est curieux, c’est que la seule propagande que ce petit gadget ait eue est un tweet d’Elon Musk qui plaisantait sur la possibilité d’appeler la voiture avec un sifflet. Il est clair que chaque fois que cet homme écrit quelque chose, cela affecte l’économie d’une manière ou d’une autre.

Il y a d’autres articles dans la boutique Tesla, comme des vestes, une tasse avec le mot S3XY dessus ou une carafe éclair pour nos spiritueux préférés. Même si aucun n’a été vendu en aussi peu de temps que le Cyberwhistle.

Pendant on attend toujours le Cybertruck. Il devrait démarrer sa production fin 2022 et peu après il prendrait les routes du monde. On verra si après si longtemps après sa présentation il continue à susciter les passions comme à son époque.