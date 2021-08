La dernière danse : Au crépuscule de sa carrière, comment se déroulera le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United

La nouvelle de l’arrivée imminente de Ronaldo à Manchester, dans la moitié bleue de la ville, s’est répandue comme une traînée de poudre.

En 2003, Sir Alex Ferguson a demandé à Gerard Houllier de signer Cristiano Ronaldo pour Manchester United du Sporting Lisbonne. En 2021, huit ans après sa retraite de la direction du football, l’appel téléphonique de Sir Alex à Ronaldo a complètement fait pencher la balance en faveur de United dans une course de transfert à double sens. Le club l’a officialisé à travers un tweet de trois mots : “Bienvenue à la maison, @Cristiano”. L’accord a été détourné sous le nez de Manchester City.

Il y a près de deux décennies, Houllier, alors manager de Liverpool, se délectait de son succès à sécuriser l’adolescent le plus prometteur du monde, seulement pour voir Ferguson voler une marche sur lui. Pour être juste, la poursuite de Ronaldo par City cette fois était un peu tiède. Ils étaient réticents à payer à la Juventus des frais de transfert. Mais l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, leur avait proposé le joueur et leur intérêt était réel.

United a attendu un an pour débarquer Jadon Sancho. Ils ont sécurisé le transfert de Ronaldo en 24 heures. Du jeudi soir au vendredi après-midi, cela s’est déroulé comme un thriller palpitant. La nouvelle de l’arrivée imminente de Ronaldo à Manchester, dans la moitié bleue de la ville, s’est répandue comme une traînée de poudre. Cela aurait bien terni l’héritage du joueur, mais donner une course libre à leurs rivaux de la ville aurait été mauvais pour le présent et l’avenir du club. Ils auraient cédé leurs droits de vantardise aux nouveaux riches. Les fans étaient furieux et United a dû agir.

Le manager de la première équipe, Ole Gunnar Solskjaer, a appelé le vice-président exécutif sortant du club, Ed Woodward, qui a volontiers accepté de lancer une offre. L’approbation est venue des propriétaires du club, les Glazers. Bruno Fernandes s’est lancé dans l’action en contactant directement son collègue de l’équipe nationale. Les anciens coéquipiers de Ronaldo à United, Rio Ferdinand et Patrice Evra, l’ont bombardé d’appels téléphoniques et de messages jusqu’à 1 heure du matin. Plus tard, Evra a partagé la capture d’écran de sa conversation WhatsApp avec Ronaldo sur les réseaux sociaux.

Vers l’heure du déjeuner (BST) vendredi, j’avais l’impression que quelque chose se passait. « Nous avons toujours eu une bonne communication. Je sais que Bruno lui a parlé. Il sait ce que nous ressentons pour lui. S’il devait un jour s’éloigner de la Juventus, il sait que nous sommes ici”, a eu du mal à contenir Solskjaer lors d’une conférence de presse. Le tweet cryptique de Ferdinand avec un GIF de Leonardo Di Caprio à l’air suffisant est venu avant cela. À ce moment-là, City s’était retiré de la course. Une fois que United a appelé, le retour de Ronaldo était une question de formalité.

Même après 20 ans dans le football de haut niveau et après avoir confortablement assuré le statut de l’un des plus grands de tous les temps, la relation de Ronaldo avec Ferguson n’a pas changé. Il n’allait jamais dire « non » à son père footballeur. Le diffuseur anglais Piers Morgan a bien capturé cela dans un tweet : « Pas surpris que @Cristiano revienne à United après avoir parlé à Sir Alex Ferguson. Quand je l’ai interviewé, son respect et son admiration pour ‘The Boss’ étaient hors des charts. Il a été comme un deuxième père pour lui, surtout depuis la triste mort prématurée du père de Cristiano.”

A 36 ans, est-il trop vieux pour la Premier League ? Pour les petits mortels, c’est l’âge d’arrêter de jouer au football. Pour Ronaldo, l’âge n’est qu’un chiffre. Il est toujours l’un des joueurs les plus en forme. Il travaille toujours ses chaussettes sur le terrain. Il a toujours devancé Romelu Lukaku – Chelsea a re-signé l’attaquant belge ce trimestre pour 98 millions de livres sterling – en Serie A la saison dernière. Il a remporté le Soulier d’Or aux Euros cette année, marquant cinq buts en quatre matches. Lors du match du Portugal contre l’Allemagne, son incroyable talent de « no-look » a terrassé Antonio Rudiger. Ronaldo garantit des buts et sa longévité est due à un travail acharné et à la façon dont il prend soin de lui.

Evra regrette toujours sa décision de rejoindre Ronaldo pour le déjeuner après une séance d’entraînement pendant leur séjour ensemble à Old Trafford. Le poulet grillé et la salade étaient le menu de la salle à manger et l’apport frugal. Selon l’ancien arrière gauche de United, Ronaldo était plutôt impatient d’avoir un match à une touche dans le jardin après le déjeuner. Ronaldo s’est mis au défi dans toutes les ligues supérieures et a prouvé sa supériorité. Comment cet accord se déroulera-t-il pour United ? Le club n’a pas divulgué les frais de transfert, mais ils seraient de l’ordre de 20 millions de livres sterling. Ronaldo gagnerait 480 000 £ par semaine. Mais sa signature a fait grimper les actions du club avec une capitalisation boursière de plus de 200 millions de dollars pour le moment. Le grand homme se paie.

Côté football, ce n’est certainement pas une catastrophe à la Alexis Sanchez. L’arrivée de Sanchez d’Arsenal et son salaire faramineux avaient secoué le bateau. Cela a créé de graves troubles dans le vestiaire.

Le Chilien a incarné tout ce qui n’allait pas au club sous José Mourinho. Ronaldo rentre chez lui avec un grand accueil de ses coéquipiers de United. Presque tous les joueurs de cette équipe admirent le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, tout comme la classe des 92 a admiré Eric Cantona. Dans son podcast, Ferdinand a révélé qu’Edinson Cavani offrait volontiers son maillot n°7 à Ronaldo, bien que les règles de la Premier League pourraient empêcher ce dernier de le porter cette saison. Et au-delà des buts et des passes décisives, c’est une énorme opportunité pour Marcus Rashford, Mason Greenwood, Anthony Elanga, Daniel James et tous les jeunes joueurs de regarder et d’apprendre du maître. Tous idolâtrent Ronaldo.

Comment United a-t-il progressé depuis le départ de Ronaldo en 2009 pour 80 millions de livres sterling ? En fait, ils étaient en chute libre depuis 2014 avant l’arrivée de Solskjaer, l’arrêt du toboggan, la réinitialisation de la culture et la stabilisation du navire. Au cours des 12 années entre les deux séjours de Ronaldo à Old Trafford, il a marqué 392 buts en championnat et les différents détenteurs de maillot n ° 7 de United en ont obtenu 24. Au crépuscule de sa carrière, c’est sa dernière danse. Les fans de United adorent Ronaldo et leur rôle dans le club avec une excellente fenêtre de transfert leur a valu une fin de conte de fées.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.