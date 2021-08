La dernière danse de Mbappé avec le PSG ?

20/08/2021 à 01h12 CEST

pari

Brest vs PSG

Vendredi 20 août à 21h00

Le PSG affronte la deuxième journée de Ligue 1 entouré de doutes. Après des débuts complets au cours desquels ils ont battu Strasbourg 4-2, ils visitent maintenant le terrain de Brest à la recherche d’une autre victoire avec l’absence de Leo Messi dans l’équipe de Pochettino. L’Argentin s’est entraîné tout au long de la semaine sans revers majeurs avec son équipe, mais il ne sera pas de la partie dans un match dans lequel les actuels finalistes de la compétition débuteront en tant que grands favoris, payant leur victoire au quota. [1.25].

Le triomphe de l’équipe de la capitale se négocie si bas qu’il faut se tourner vers d’autres marchés pour en tirer profit. Le nom qui est sur toutes les lèvres est un Kylian Mbappé qui pourrait partir dans les prochains jours pour le Real Madrid. L’attaquant a été laissé sans marquer le premier jour et voudra retirer son épine après avoir entendu les sifflets du Parque de los Príncipes pour sa mauvaise performance. Le but à tout moment du bélier est répertorié à [1.50]Bien que Betfair nous offre beaucoup plus de possibilités en nous concentrant sur votre performance individuelle dans le match.

Et ce pourrait être la dernière danse de Kylian en tant que joueur de l’équipe investie par le Qatar. L’attaquant est déterminé à être la tête d’affiche du Real Madrid et c’est pourquoi il les obligera à le libérer ou à se libérer l’été prochain dans la capitale espagnole. Ce qui semble évident, c’est que c’est un jeu où l’accent sera mis sur Mbappé et nous pensons qu’il fera 1 ou plusieurs tirs entre les trois bâtons dans chaque mi-temps pour [2.50] cela peut être une grande source de profit. Le but est dans votre ADN et vous voudrez l’attendre avec impatience contre un adversaire qui y est propice. On aime aussi l’option qu’il soit l’auteur du premier tir au but du match à [4.00].

Mais il n’y a pas que Mbappé que le PSG vit comme il l’a démontré lors de la première journée. Il existe des alternatives très valables dans l’attaque parisienne à commencer par un Mauro Icardi qui se négocie à [1.70] son objectif. Sans Neymar en lice, l’Argentin apparaît comme l’autre grande possibilité de marquer un but. Il a déjà mouillé lors de la première journée contre Strasbourg et son entraînement dépendra du fait que le PSG n’envisage pas de signer un remplaçant avant la sortie plus que possible de Mbappé. L’attaquant veut effrayer tout type de fantôme concernant une éventuelle arrivée de Cristiano Ronaldo.

On croit enfin qu’on va se retrouver dans un match avec pas mal de buts et on adore l’option de la victoire du PSG avec un but de Brest à [2.30]. Sans Sergio Ramos en lice, les Parisiens sont faibles en défense et pourraient céder du terrain pour le gagner plus tard dans leur attaque meurtrière.

Quoique si on veut tout chambouler avec un super quota, quoi de mieux que d’opter pour la combipartite. Pour ce match, nous avons décidé de mélanger trois facteurs qui peuvent avoir lieu comme un but de Mbappé, une passe décisive de Di María et les deux marquent en désaccord. [6.64]. Chez Betfair on vous aide à construire votre chance et ce match est d’autant plus intéressant qu’il pourrait être le dernier de Mbappé sous le maillot parisien.