Quand on considère le sujet de The Last Dance, il n’est pas trop surprenant que ce soit quelque peu polarisant parmi les anciens athlètes. Il est malheureux que tout le monde n’ait pas été satisfait de la façon dont ils ont été représentés. Mais à tout le moins, leurs commentaires ultérieurs ne manqueront pas de susciter de sérieuses discussions sur les Bulls et cette ère du basket-ball NBA dans son ensemble.

The Last Dance est actuellement disponible en streaming sur Netflix.