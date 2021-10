La dernière danse de Ronald Koeman ?

in

02/10/2021 à 8h15 CEST

L’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, est sur la corde raide et cette fois, il semble que sa marche n’ait pas de retour. Le match de championnat contre l’Atlético de Madrid, qu’il dirigera depuis les tribunes pour cause de suspension, Ce pourrait être son dernier service au sein du club : la douloureuse défaite contre Benfica semble confirmer ce qui était un secret criant et à la pause de l’équipe nationale, son départ pourrait être officialisé..

Le Néerlandais, arrivé à un moment critique au niveau sportif et institutionnel du club, la saison a commencé avec beaucoup de gris dans le jeu et les résultats n’ont pas été particulièrement favorables. Barcelone n’a gagné qu’un match lors des cinq derniers et une défaite dans le Wanda Metropolitano laisserait l’équipe touchée à bien des égards.

L’ancien entraîneur d’Everton ou de Valence a remporté la Copa del Rey la saison dernière et s’est battu pour la Liga jusqu’à la dernière ligne droite.. L’équipe a montré de bonnes séquences de jeu et a été décisive dans les deux domaines, ce qui n’a pas été le cas cette saison. Le départ de Leo Messi, la crise économique et l’absence d’un modèle de jeu attractif laissent un contexte particulièrement compliqué au Camp Nou.

Une situation dramatique

La présence et la consolidation exponentielle des jeunes dans l’effectif de l’équipe première, ainsi que le retour du grand espoir du club, Ansu Fati, sont la seule bonne nouvelle en ce qui concerne le FC Barcelone.. Les joueurs aiment Pedri, Gavi, Araujo, Mingueza ou Nico González ils sont présentés comme les grands remèdes contre la crise que traverse le club à plusieurs niveaux.

Les deux défaites en Ligue des champions laissent l’équipe dans une situation dramatique : cAvec zéro point sur six possibles, seulement 8% des équipes qui ont perdu lors des deux premières journées ont atteint les huitièmes de finale. S’ils ne le faisaient pas, Barcelone serait exclu des phases finales pour la première fois depuis pratiquement deux décennies.